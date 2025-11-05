Un jujeño viajó a Salta a competir en el Regional de Enduro
y le robaron la moto
Un piloto de carreras de enduro de Jujuy viajó a la ciudad de Tartagal (Salta) para correr una nueva fecha del campeonato regional. Antes de la competencia, le robaron la moto con la que iba a participar de la cochera del hotel en el que se alojaba. Tras el hecho, difundió la situación con el objetivo de obtener datos e información que le permitan recuperarla.
El deportista llegó a la ciudad salteña para participar de las jornadas de competencia de motociclismo y, tras hospedarse en un hotel de la zona, advirtió en las primeras horas del día siguiente que su moto ya no estaba.
La máquina, una Husqvarna modelo Heritage FE 250, había quedado en el exterior del alojamiento, dentro de un garaje cerrado y cercado con alambre. Sin embargo, la protección fue destruida para entrar y llevarse la moto sin que nadie lo advirtiera.
Quienes puedan aportar información sobre la moto pueden comunicarse al 54 9 387 352 8978, teléfono de Leandro Calizalla, miembro del Club de Enduro de Tartagal, o bien dar aviso al servicio de emergencias 911.