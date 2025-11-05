Accidente en el Puente Tucumán: hay mucha congestión en el ingreso al centro

Puente Tucumán - Imagen ilustrativa

Se produjo un nuevo incidente vial en el acceso al Puente Tucumán, hacia el centro de San Salvador de Jujuy. Las imágenes muestran a un motociclista tirado en el suelo y se desconocen, por el momento, las causales del hecho.

WhatsApp Video 2025-11-05 at 10.50.18 Congestión vehicular Producto del hecho vial, se está registrando una importante congestión en el tránsito por lo que solicitan circular con precaución. Ya se encuentra personal policial en el lugar y se espera la llegada de la ambulancia del SAME para poder asistir a la persona que está tendida en el piso.

