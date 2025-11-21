Con 14 años, Toto Balut ya es subcampeón de Enduro del NOA y no piensa frenar

Antonio Balut tiene 14 años, va al colegio como cualquier adolescente, pero hay algo que lo distingue, su mundo gira alrededor de los fierros, las motos y esa mezcla intensa de adrenalina y desafío que encuentra en cada circuito . Todos lo conocen como “Toto” , y su nombre empezó a sonar fuerte después de consagrarse subcampeónn del Enduro del NOA en Tartagal , donde levantó la “Copa AMD” . Para él, sin embargo, este logro no es un punto de llegada, sino apenas el comienzo.

El amor por las motos estuvo presente desde siempre. “ Desde que nací veía las motos de mi papá, de mi tío y me daban ganas de andar en moto ”, cuenta. La escena se completa con una imagen que se vuelve casi inevitable, un nene de dos años subido a su primer cuatriciclo. “ A los 2 años tuve mi primer cuatriciclo, y desde ahí comencé con el tema de lo motorizado ”, recuerda.

Con el tiempo, a las motos se sumó otra pasión que también exige técnica y coraje: la bici. “ También hago bici, tuve una carrera de descenso hace poco, así que estamos participando ”, dice con naturalidad, como si no se tratara de algo sorprendente para alguien de su edad.

Toto no romantiza el deporte, sabe que detrás de cada carrera hay riesgos, caídas y días difíciles. “ La moto me gusta mucho, hace que me despeje de todo, del colegio, de las cosas ”, explica. Arriba de la moto encuentra un lugar propio, un espacio donde el ruido del motor tapa las preocupaciones diarias. Pero no niega lo obvio: “ Siento algunas veces miedo, no se puede decir que no aparece, pero lo que más me gusta es la adrenalina ”. El miedo está, convive con él, pero no lo paraliza; lo ordena y lo obliga a concentrarse.

Campeón del Enduro del NOA en Tartagal

La reciente consagración en Tartagal tuvo un sabor especial. No era un terreno desconocido: “En Tartagal ya había corrido, había probado el circuito antes. Esta vez era más motocross y no tanto enduro”, explica. Aun así, el desafío estuvo a la altura. “Del enduro me gustan los desafíos, las subidas, bajadas, curvas y huellas”, detalla. No habla sólo de divertirse: habla de superar obstáculos, de leer el terreno, de entender que cada curva puede marcar la diferencia entre el podio y el aprendizaje duro.

Un camino que recién comienza

Detrás del talento de Toto hay muchas horas de práctica, de entrenamiento físico y mental. Lo tiene claro: “El talento es importante, pero el entrenamiento, la constancia y la combinación de bici y moto es lo que te hace mejorar”, resume. No se trata sólo de velocidad, sino de técnica y resistencia.

“El motocross te saca mucha técnica, y después los fines de semana practico enduro”, agrega. Esa combinación le permite crecer como piloto y enfrentarse a rivales de gran nivel. “Había mucho nivel, tucumanos y salteños con mucho nivel. Los tucumanos tienen mucho circuito y motos de nivel”, reconoce con respeto por sus competidores.

Su mirada está puesta hacia adelante. “El año que viene tenemos planeado comenzar con lo grande”, dice, como quien sabe que este título es apenas un escalón en un proyecto mucho más ambicioso. A sus 14 años, Toto ya piensa en seguir creciendo, sumar categorías, medirse con pilotos de otros puntos del país y seguir representando a Jujuy en cada bandera a cuadros.

Como todo adolescente apasionado por un deporte, también tiene sus ídolos. “Me gusta Haiden Deegan, hace motocross y es a quien más sigo”, cuenta. Se inspira en lo que ve, lo adapta a su realidad y lo convierte en motivación diaria. Entre el aula, los deberes, los entrenamientos, los viajes y los podios, la historia de Toto Balut es, sobre todo, una historia de perseverancia que recién comienza.