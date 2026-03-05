jueves 05 de marzo de 2026

5 de marzo de 2026 - 09:50
Ajedrez.

Faustino Oro perdió su última partida y quedó a un paso de ser el gran maestro más joven en la historia

Faustino Oro perdió su última partida en Moscú y no pudo alcanzar el récord de ser el gran maestro más joven de la historia del ajedrez.

Por  Maria Eugenia Burgos
El prodigio argentino del ajedrez, Faustino Oro, no logró el título de Gran Maestro ante el ruso Aleksey Grevnev, en la última jornada del Aeroflot Open (EFE/ Ignacio Ortega)

El prodigio argentino del ajedrez, Faustino Oro, no logró el título de Gran Maestro ante el ruso Aleksey Grevnev, en la última jornada del Aeroflot Open (EFE/ Ignacio Ortega)

El prodigio argentino del ajedrez, Faustino Oro, de solo 12 años, protagonizó una actuación destacada en el Aeroflot Open 2026 en Moscú, con el sueño de convertirse en el Gran Maestro (GM) más joven de la historia. El joven talento no pudo concretar la hazaña en su última partida del torneo, donde fue derrotado por el gran maestro ruso Aleksey Grebnev, uno de los mejores clasificados del certamen.

Aunque su invicto se rompió en esa ronda decisiva, la actuación de Oro en la competencia internacional confirma su enorme proyección y coloca a Argentina bajo la lupa del ajedrez mundial.

Una oportunidad histórica en Moscú

Faustino Oro llegó al Aeroflot Open con la posibilidad concreta de superar un récord que se encuentra en poder del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien logró el título de GM a los 12 años, 4 meses y 25 días. Para lograrlo, Oro debía obtener su tercera norma de gran maestro antes del 11 de marzo de 2026 y con una performance superior a los 2600 puntos en el torneo.

Oro necesitaba ganar hoy para lograrlo seis días antes (12 años, 4 meses y 19 días) pero se topó con un rival de fuste. Grebnev fue campeón mundial Sub 18 en 2023 y campeón juvenil asiático en 2024. Además, ocupa el puesto N°100 del ranking internacional.

La hazaña de Faustino no fue posible en la novena y última partida del torneo que disputó en los salones del Hotel The Carlton, donde partió como preclasificado N°35.

El torneo de Moscú era su última oportunidad para asegurar el récord. La FIDE exige que, para ser Gran Maestro antes de los 14 años, un jugador debe reunir tres normas en torneos internacionales, mantener una performance superior a 2.600 puntos de Elo (ranking) y completar la última norma en un torneo abierto.

En las rondas previas, el argentino mostró solidez y carácter. Tras perder el invicto en una partida anterior, reaccionó con dos victorias consecutivas —sobre jugadores fuertes de diferentes nacionalidades— que lo mantuvieron en carrera por la hazaña.

El prodigio argentino del ajedrez, Faustino Oro, no logró el título de Gran Maestro ante el ruso Aleksey Grevnev, en la última jornada del Aeroflot Open (EFE/ Ignacio Ortega)

El prodigio argentino del ajedrez, Faustino Oro, no logró el título de Gran Maestro ante el ruso Aleksey Grevnev, en la última jornada del Aeroflot Open (EFE/ Ignacio Ortega)

Derrota en la última ronda y lecciones para el futuro

En la ronda final, Oro enfrentó al GM ruso Aleksey Grebnev, ubicado dentro de los mejores 100 ajedrecistas del ranking mundial. El argentino necesitaba una victoria para alcanzar la última norma y así firmar un nuevo récord histórico. Sin embargo, su rival impuso su experiencia y el joven argentino no pudo concretar el triunfo necesario.

La caída en esa partida decisiva dejó a Oro fuera de la posibilidad de romper el récord mundial, pero su desempeño sigue siendo motivo de orgullo para el ajedrez argentino.

