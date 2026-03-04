Nahuel Gallo tuvo su primera cena con su familia y pidió lo que más extrañaba.

El gendarme argentino Nahuel Gallo compartió su primera cena con su esposa María Alexandra Gómez y su hijo de tres años, Víctor, luego de regresar al país tras haber permanecido 448 días detenido en Venezuela.

Política. Nahuel Gallo volvió al país tras 448 días detenido en Venezuela: el emotivo reencuentro en Ezeiza

El reencuentro con su familia tuvo lugar el lunes por la noche en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional Argentina , ubicado en el barrio porteño de Retiro, donde el suboficial continúa alojado y bajo control médico luego de su liberación . Gallo había llegado al país en la madrugada del lunes a bordo de un vuelo privado.

La propia Gómez relató el momento en redes sociales y compartió una imagen de la cena familiar. “ Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina ”, escribió.

Según contó, el gendarme atraviesa ahora un proceso de recuperación luego de más de 14 meses de detención en condiciones precarias y con escasa atención sanitaria durante su cautiverio en el país caribeño.

Tras su llegada a la Argentina, Gallo fue sometido a estudios médicos en el Hospital Militar Central y permanecerá por un tiempo bajo control sanitario de Gendarmería para evaluar posibles consecuencias de su prolongada detención.

Su esposa explicó que el efectivo había iniciado una huelga de hambre en los últimos días de su encarcelamiento y que su estado físico requiere seguimiento.

“Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio”, señaló Gómez.

Por otra parte, fuentes consultadas indicaron que se analiza la posibilidad de otorgarle una distinción o condecoración. En términos formales, la situación actual lo encuadra como víctima de una detención ilegítima.

La familia Gallo denunciará las violaciones a los derechos humanos

La mujer también adelantó que, cuando Gallo se encuentre en condiciones, la familia denunciará las violaciones a los derechos humanos sufridas durante su detención.

“Cuando él esté listo para contar su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad y exigir justicia”, sostuvo.

La esposa aseguró además que el gendarme permaneció durante meses en condiciones de detención extremadamente precarias, con acceso mínimo a luz solar y sin contacto con su familia.

Gallo había sido detenido en Venezuela en diciembre de 2024 y recuperó la libertad a comienzos de marzo de 2026, tras más de un año de cautiverio que generó tensión diplomática entre ambos países.