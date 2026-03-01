Liberaron a Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela tras 448 días

La confirmación llegó a través de su esposa, María Alexandra, quien anunció en redes sociales: “Está volando hacia la Argentina”.
Una detención sin proceso formal
Gallo había sido arrestado tras ingresar a Venezuela y, según denunció su familia, permaneció incomunicado durante meses, sin proceso judicial público ni garantías legales. Con el paso del tiempo se confirmó que estaba alojado en el penal de El Rodeo I, una de las cárceles de mayor seguridad del país.
Durante su cautiverio, su esposa impulsó gestiones ante organismos internacionales y autoridades argentinas para exigir su liberación.
Contexto político y liberaciones
La liberación se dio en medio de un proceso de excarcelaciones impulsado por el régimen de Nicolás Maduro, tras una fuerte presión internacional y cambios en el escenario político interno.
En los últimos días, Gallo había logrado comunicarse brevemente con su familia, lo que encendió las primeras esperanzas concretas de liberación.
El regreso
Tras más de 10.700 horas de detención, el gendarme regresa al país para reencontrarse con su hijo y su familia, quienes sostuvieron el reclamo público durante todo el proceso.
Su caso generó tensión diplomática entre Argentina y Venezuela y fue seguido de cerca por organismos internacionales y autoridades nacionales.