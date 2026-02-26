jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 12:38
Actualidad.

Nahuel Gallo llamó a su esposa mientras ella daba una entrevista en vivo

Después de 445 días, Nahuel Gallo se comunicó con su esposa y levantó la huelga de hambre: “Llamó para decirme que seguía fuerte”

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Nahuel Gallo

Nahuel Gallo 

Nahuel Gallo llamó a su esposa mientras ella daba una entrevista en vivo

Nahuel Gallo llamó a su esposa mientras ella daba una entrevista en vivo

El gendarme Nahuel Gallo protagonizó un momento inesperado al comunicarse telefónicamente con su esposa mientras ella brindaba una entrevista a un medio de comunicación.

El episodio ocurrió en plena transmisión en vivo y quedó registrado por las cámaras. En ese instante, el teléfono de la mujer sonó y, al atender, se confirmó que quien llamaba era el propio Gallo.

La comunicación generó sorpresa tanto en la entrevistada como en el equipo periodístico. Durante el contacto, se escuchó la voz del gendarme, lo que rápidamente captó la atención de quienes seguían la entrevista.

Nahuel Gallo OK

Nahuel Gallo OK

Repercusión pública

María Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Gallo, confirmó que pudo comunicarse con el gendarme argentino por primera vez después de permanecer 445 días incomunicado en la prisión de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, Venezuela. El oficial había comenzado una huelga de hambre el viernes pasado que levantó para poder realizar el llamado.

“Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos libre, necesita estar con su familia”, escribió este jueves en su cuenta de la red social X.

“Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. “Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte.

Nahuel Gallo llamó a su esposa mientras ella daba una entrevista en vivo
Nahuel Gallo llamó a su esposa mientras ella daba una entrevista en vivo

Nahuel Gallo llamó a su esposa mientras ella daba una entrevista en vivo

El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina —detenido desde el 8 de diciembre de 2024 bajo acusaciones de terrorismo, que su defensa califica de arbitrarias y sin debido proceso— se había sumado el viernes pasado a la protesta masiva iniciada por más de 200 presos políticos.

La aparición pública del gendarme mediante este llamado telefónico generó diversas reacciones y comentarios en el ámbito mediático y en redes.

“Tras 14 meses en desaparición forzada, el gendarme argentino Nahuel Gallo pudo llamar por primera vez a su pareja. Para poder hacer la llamada tuvo que levantar la huelga de hambre que duró cinco días“, anunció Elisa Trotta, activista venezolana, en su cuenta de X y sumó: ”Nos alegramos por María Alexandra que pudo volver a escuchar a Nahuel después de tanto y seguimos exigiendo su inmediata liberación. La de él, la de Germán Giuliani y la de cada preso político del régimen chavista".

