miércoles 04 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de marzo de 2026 - 11:23
Política.

Juan Bautista Mahiques asume como nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona

El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, será el nuevo ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Gobierno reformará el Código Penal para que los delitos sexuales no prescriban.

El Gobierno reformará el Código Penal para que los delitos sexuales no prescriban.

El presidente Javier Milei aceptó este miércoles la renuncia de Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia de la Nación y confirmó a Juan Bautista Mahiques como su reemplazo en una de las carteras más sensibles del Gabinete.

Lee además
Nahuel Gallo tuvo su primera cena con su familia y pidió lo que más extrañaba. 
Buena noticia

Nahuel Gallo tuvo su primera cena con su familia y pidió lo que más extrañaba
Diputados: Se empieza a debatir la Ley de Glaciares. 
Reforma

Diputados empieza a debatir la Ley de Glaciares: cuándo será la sesión en el Congreso

La salida de Cúneo Libarona se venía anticipando desde hace semanas en el ámbito político. Según fuentes oficiales, el funcionario —uno de los pocos que quedaban del Gabinete original— había manifestado desgaste tras más de dos años en el cargo y buscaba regresar al ámbito privado.

El anuncio fue formalizado con una foto publicada por el Presidente desde la Quinta de Olivos, donde agradeció expresamente por “estos más de dos años de incansable trabajo” al ministro saliente antes de dar la bienvenida a su sucesor.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El Presidente aceptó la salida del funcionario y oficializó a su sucesor al frente de una cartera clave. Santiago Viola reemplaza a Sebastián Amerio como secretario de Justicia. Los cambios se concretaron antes del viaje del mandatario a Estados Unidos.

El Presidente aceptó la salida del funcionario y oficializó a su sucesor al frente de una cartera clave. Santiago Viola reemplaza a Sebastián Amerio como secretario de Justicia. Los cambios se concretaron antes del viaje del mandatario a Estados Unidos.

Santiago Viola será viceministro

El número dos del ministerio de Justicia será Santiago Viola, un abogado de la más estrecha confianza de Karina Milei, en reemplazo de Sebastián Amerio, hasta hoy viceministro. Ser número dos del Ministerio de Justicia no es solo ser viceministro. Amerio ocupaba la silla del Consejo de la Magistratura reservada al Poder Ejecutivo. Ese lugar ahora lo tendrá Viola. Es un cargo determinante para influir en la elección de los jueces nacionales y federales, una de las misiones más importantes -si no la más importante- que tiene el Ministerio de Justicia.

El nuevo ministro: trayectoria y perfil

Juan Bautista Mahiques llega al Ministerio de Justicia con una amplia trayectoria en el ámbito judicial y en la función pública. Hasta ahora se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupó desde finales de 2019, liderando la actuación de los fiscales de la Capital Federal.

Mahiques también es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) desde 2022 y fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri. Su llegada marca un cambio de estilo en una cartera clave para la agenda judicial del Gobierno.

Además, su designación se enmarca en la reorganización de espacios que se venía gestando en el Ejecutivo, con la búsqueda de mayor continuidad de políticas institucionales y el fortalecimiento de la coordinación entre el Ministerio de Justicia y otros organismos del Estado.

image
El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, será el nuevo ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, uno de los tres altos funcionarios que quedaban del primer Gabinete de Javier Milei y que hace meses estaba intentando renunciar por el desgaste que le producía la gestión.

El fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, será el nuevo ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, uno de los tres altos funcionarios que quedaban del primer Gabinete de Javier Milei y que hace meses estaba intentando renunciar por el desgaste que le producía la gestión.

La renuncia de Cúneo Libarona

Mariano Cúneo Libarona, abogado penalista y docente, había sido designado ministro en diciembre de 2023 al inicio de la gestión de Milei. Durante su mandato impulsó diversas reformas judiciales y estuvo al frente de iniciativas como la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio en varias provincias y la agenda de transformación del área.

Su salida no es un hecho aislado: se da en medio de una reconfiguración más amplia del gabinete y de tensiones internas sobre el rumbo de la justicia y su vinculación con otros sectores del Gobierno.

image
La foto de la despedida: Javier Milei y Mariano Cúneo Libarona, junto a Karina Milei y Manuel Adorni

La foto de la despedida: Javier Milei y Mariano Cúneo Libarona, junto a Karina Milei y Manuel Adorni

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nahuel Gallo tuvo su primera cena con su familia y pidió lo que más extrañaba

Diputados empieza a debatir la Ley de Glaciares: cuándo será la sesión en el Congreso

Brote de Chikungunya en Salta: confirman 51 casos

A un mes de Pascuas, el pescado mantiene precios pero no descartan aumento

La morosidad se triplicó en 2025: "Estamos en el momento más crítico del endeudamiento"

Lo que se lee ahora
Imagen creada con IA. video
País.

La morosidad se triplicó en 2025: "Estamos en el momento más crítico del endeudamiento"

Por  Federico Franco

Las más leídas

Alerta amarilla por varios días para Jujuy.
Importante.

Se renovó el alerta amarilla para gran parte de Jujuy: hasta cuándo

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntariosLa Cruz Roja Argentina cumple 143 años video
Sociedad.

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntarios

Herido por el temporal de viento. video
Herido.

Temporal de viento en Jujuy: la rama de un árbol cayó sobre un motociclista en Alto La Viña

Corte en la Ruta 56. video
Precaución.

Temporal de viento en Jujuy: comunicado de EJESA

Impactó el aumento de la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios video
Economía.

Impactó el aumento de la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel