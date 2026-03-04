Juan Bautista Mahiques asume como nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona

El Gobierno reformará el Código Penal para que los delitos sexuales no prescriban.
El presidente Javier Milei aceptó este miércoles la renuncia de Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia de la Nación y confirmó a Juan Bautista Mahiques como su reemplazo en una de las carteras más sensibles del Gabinete.
La salida de Cúneo Libarona se venía anticipando desde hace semanas en el ámbito político. Según fuentes oficiales, el funcionario —uno de los pocos que quedaban del Gabinete original— había manifestado desgaste tras más de dos años en el cargo y buscaba regresar al ámbito privado.
El anuncio fue formalizado con una foto publicada por el Presidente desde la Quinta de Olivos, donde agradeció expresamente por “estos más de dos años de incansable trabajo” al ministro saliente antes de dar la bienvenida a su sucesor.
Santiago Viola será viceministro
El número dos del ministerio de Justicia será Santiago Viola, un abogado de la más estrecha confianza de Karina Milei, en reemplazo de Sebastián Amerio, hasta hoy viceministro. Ser número dos del Ministerio de Justicia no es solo ser viceministro. Amerio ocupaba la silla del Consejo de la Magistratura reservada al Poder Ejecutivo. Ese lugar ahora lo tendrá Viola. Es un cargo determinante para influir en la elección de los jueces nacionales y federales, una de las misiones más importantes -si no la más importante- que tiene el Ministerio de Justicia.
El nuevo ministro: trayectoria y perfil
Juan Bautista Mahiques llega al Ministerio de Justicia con una amplia trayectoria en el ámbito judicial y en la función pública. Hasta ahora se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupó desde finales de 2019, liderando la actuación de los fiscales de la Capital Federal.
Mahiques también es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) desde 2022 y fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri. Su llegada marca un cambio de estilo en una cartera clave para la agenda judicial del Gobierno.
Además, su designación se enmarca en la reorganización de espacios que se venía gestando en el Ejecutivo, con la búsqueda de mayor continuidad de políticas institucionales y el fortalecimiento de la coordinación entre el Ministerio de Justicia y otros organismos del Estado.
La renuncia de Cúneo Libarona
Mariano Cúneo Libarona, abogado penalista y docente, había sido designado ministro en diciembre de 2023 al inicio de la gestión de Milei. Durante su mandato impulsó diversas reformas judiciales y estuvo al frente de iniciativas como la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio en varias provincias y la agenda de transformación del área.
Su salida no es un hecho aislado: se da en medio de una reconfiguración más amplia del gabinete y de tensiones internas sobre el rumbo de la justicia y su vinculación con otros sectores del Gobierno.