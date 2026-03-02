Nahuel Gallo volvió al país tras 448 días detenido en Venezuela: el emotivo reencuentro en Ezeiza

Nahuel Gallo, en la cabina del avión que lo trajo de nuevo a la Argentina. (Foto: X).

El gendarme argentino Nahuel Gallo aterrizó en la madrugada de este lunes en el aeropuerto internacional de Ezeiza , después de pasar 448 días detenido en Venezuela . Llegó a bordo de un avión privado vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que cumplió un papel clave en la gestión del traslado, en un operativo marcado por la reserva oficial y la fuerte carga política del caso.

El vuelo con Gallo tocó pista en Ezeiza pasadas las 4.40 de la mañana . En la terminal lo esperaban su madre, Griselda Heredia , su pareja, María Alexandra Gómez , y su hijo pequeño, además de funcionarios del Gobierno nacional. Según TN, el reencuentro fue inmediato: el gendarme tomó en brazos a su hijo, lo abrazó y se fundió en un abrazo con su esposa, en una escena que terminó de cerrar un año y medio de incertidumbre y reclamos.

Además de su familia, estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno , la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la exministra Patricia Bullrich , hoy senadora, quienes siguieron de cerca las gestiones por su liberación. La primera foto difundida lo muestra con su hijo en brazos en el hall de Ezeiza, imagen que se convirtió en símbolo del final de su detención.

El regreso se concretó en un vuelo de la empresa Baires Fly (matrícula LV-KMA), gestionado por la AFA , que viajó a Caracas en medio de tensiones políticas entre la Casa Rosada y la conducción de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. En la foto difundida por la asociación se ve a Gallo junto al prosecretario Luciano Nakis y al secretario de Protocolo Fernando Isla Casares , los dirigentes que lo acompañaron en el viaje de regreso.

En un comunicado, la AFA agradeció a la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por facilitar la liberación y habló de “una acción humanitaria” lograda con el deporte como puente, mientras que el Gobierno argentino reconoció el trabajo de organizaciones de derechos humanos y de países como Estados Unidos e Italia, que presionaron por el caso.

La liberación de Gallo se dio en el marco de un proceso de amnistía para presos políticos en Venezuela y tras una huelga de hambre impulsada por detenidos extranjeros en la cárcel de El Rodeo I, que reclamaban que la nueva ley también se aplicara a sus casos.

Cómo fue su detención y por qué estuvo preso más de un año

Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional, fue detenido el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó a Venezuela desde Colombia para reencontrarse con su pareja y su hijo. De acuerdo con el relato de su familia, nunca llegó a destino: fue arrestado por las fuerzas de seguridad chavistas y permaneció durante meses sin comunicación, en una situación que su entorno y el Gobierno argentino describieron como de “desaparición forzada”.

El régimen de Nicolás Maduro lo acusó de terrorismo y de integrar un supuesto plan desestabilizador. En particular, el propio Maduro lo señaló públicamente como parte de una conspiración para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y hoy presidenta de Venezuela. La Fiscalía lo vinculó a un grupo que, “con apoyo de la ultraderecha internacional”, habría planeado acciones violentas en territorio venezolano, acusaciones que la familia y las autoridades argentinas siempre rechazaron.

Durante 15 meses estuvo alojado en la cárcel El Rodeo I, a las afueras de Caracas, sin un juicio público ni acceso regular a defensa propia o asistencia consular. Organismos como la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalaron la arbitrariedad de su detención, mientras que en la Argentina el caso escaló a una disputa diplomática de alto voltaje entre el gobierno de Javier Milei y el régimen venezolano.

La situación comenzó a destrabarse después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos y la aprobación de una ley de amnistía en Venezuela, que abrió la puerta a una serie de excarcelaciones de presos políticos. En ese contexto, la presión diplomática, el trabajo de organizaciones de derechos humanos y la intervención de la AFA terminaron de allanar el camino para que Gallo recuperara la libertad y pudiera regresar a la Argentina para reencontrarse con su familia.