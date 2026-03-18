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18 de marzo de 2026 - 18:26
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A 95 años de Gimnasia de Jujuy, Alejandro González afirmó: "Yo le di mi vida al Lobo"

El ex jugador recordó los ascensos que vivió, algunas anécdotas y sobre todo su amor por el club que hoy está de cumpleaños. “Petete” Trimarchi también compartió anécdotas imborrables de su paso.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El Ale González recordó los gloriosos años con Gimnasia de Jujuy.

El "Ale" González recordó los gloriosos años con Gimnasia de Jujuy.

En el aniversario 95 de Gimnasia de Jujuy, Alejandro González recordó su historia en el club, los años más gloriosos y el orgullo de haber vestido la camiseta albiceleste. Marcelo “Petete” Trimarchi también compartió anécdotas imborrables de su paso por el Lobo, como las dos victorias a Boca.

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Nacido en Güemes, pero profundamente identificado con Jujuy y con el Lobo, González recordó con emoción su recorrido en la institución. “Yo le di mi vida a Gimnasia, llegué en los 90 y me fui en 2006”, expresó durante la entrevista, visiblemente movilizado por el aniversario y por todo lo que vivió con la camiseta albiceleste.

Alejandro Gonzales - gimnasia de jujuy

El exjugador también repasó sus comienzos y el camino que lo llevó a convertirse en una pieza clave del equipo. “Yo salí de un torneo de barrio de mi pueblo y llegué a un club como Gimnasia de Jujuy”, contó.

De volante a histórico número 4

Con potencia, velocidad y entrega, Alejandro González fue ganándose su lugar dentro del equipo. Aunque en sus inicios se desempeñaba como volante, terminó consolidándose como uno de los laterales derechos más recordados por los hinchas del Lobo.

Cuando fui a jugar de 4 dije: esta es la mía”, recordó entre risas, en una frase que resume el momento en el que encontró su posición definitiva dentro de la cancha.

Su nombre quedó ligado a los años más importantes de Gimnasia, con ascensos, títulos, una forma de usar su pantalón y una identidad de juego que todavía hoy permanece en la memoria de los simpatizantes.

El recuerdo emocionado para Manuel Guerrero

Sobre el final de la charla, González dejó un mensaje cargado de afecto y gratitud. Agradeció al club, a los hinchas y tuvo una mención especial para Manuel “el Negro” Guerrero, uno de sus grandes compañeros, ya fallecido.

Lo recordó como un futbolista fundamental en la historia de Gimnasia y como una figura muy importante dentro de aquel grupo que dejó una huella imborrable en el club jujeño.

Ex jugadores de Gimnasia de Jujuy

Marcelo “Petete” Trimarchi y otra historia de amor con Gimnasia

Otro de los que habló en esta fecha especial fue Marcelo “Petete” Trimarchi, quien también evocó momentos inolvidables de su paso por la institución. Agradecido por ser recordado en un día tan significativo, repasó victorias históricas, goles y referentes de su carrera.

Fue muy emocionante cuando le ganamos a Boca en Jujuy. Tengo el buzo del Mono Navarro Montoya, que cambiamos en ese momento”, contó, al traer al presente uno de los triunfos más recordados por los hinchas.

Trimarchi también recordó su llegada al club siendo muy joven. “Yo llegué con 19 años a Gimnasia en 1993 y se formó un grupo extraordinario. Teníamos una ilusión enorme desde un principio todos”, afirmó.

Marcelo Petete Trimarchi

Un vínculo que sigue intacto con el Lobo

A pesar del paso del tiempo, el vínculo de los exjugadores con Gimnasia sigue tan fuerte como siempre. “Hasta el día de hoy vemos videos. Siempre estoy atento al Lobo”, aseguró Trimarchi, dejando en claro que el sentimiento permanece intacto.

Además, habló de los delanteros que admiraba en aquella época y que marcaban su forma de jugar: “Me identificaba y me encantaba verlo a Caniggia y Alzamendi”.

En el cumpleaños 95 de Gimnasia de Jujuy, los recuerdos de Alejandro González y Marcelo Trimarchi volvieron a poner en primer plano la mística de un club que supo construir páginas doradas en el fútbol argentino y que sigue despertando pasión en cada aniversario.

Embed - Alejandro González y Marcelo Trimarchi en los 95 años de Gimnasia de Jujuy

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