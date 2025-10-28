martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 18:58
Tras el fallo.

Comunicado de Gimnasia de Jujuy: "Juntos hasta el final"

Gimnasia de Jujuy emitió un comunicado tras el fallo adverso de AFA por la serie con Deportivo Madryn.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

Tras la resolución del Tribunal de Disciplina de AFA de darle por perdido el primer partido a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn, el club emitió un comunicado de cara al choque de vuelta ante el equipo chubutense el domingo venidero.

Gimnasia siempre se defendió y trabajó con un mismo objetivo: mejorar día a día al club y devolverlo al lugar de protagonismo que merece, recuperando su imagen, prestigio e identidad dentro del deporte”, indica el escrito.

Cada esfuerzo realizado tuvo como motor el amor por estos colores y la convicción de que Gimnasia no debe estar en los últimos puestos como años anteriores sino en Primera, donde pertenece. Nunca nos beneficiaron como vemos en otros lugares y hasta aquí todo fue esfuerzo propio”.

Gimnasia de Jujuy
Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy

“Seguiremos trabajando con el mismo compromiso, respeto, transparencia y responsabilidad, convencidos de que el camino es con unidad, trabajo y pasión”, y agrega: “El próximo compromiso en Madryn, se afrontará como una verdadera final, con la entrega y la determinación que caracteriza a Gimnasia. Juntos hasta el final”.

Las sanciones a Gimnasia de Jujuy

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinó en el fallo conocido este lunes, que Gimnasia de Jujuy perdió el partido de ida ante Deportivo Madryn 3 a 0 por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

Ese encuentro fue suspendido tras las denuncias de Lucas Comesaña, el árbitro del partido jugado en el estadio 23 de Agosto, quien adujo haber recibido amenazas de dirigentes locales en el entretiempo, y lo suspendió. El Lobo ganaba 1 a 0 con un gol de Quintana.

Gimnasia de Jujuy Deportivo Madryn

En reunión presidida por Fernando Mitjans, el Tribunal detalló el informe del árbitro de ese partido jugado el 19 de octubre de 2025, donde detalla que sufrió insultos y amenazas del secretario del club, Leandro Meyer, y agresiones del presidente de la institución, Walter Morales.

Detallan en la resolución, que por el artículo 12 se imponen sanciones económicas a Gimnasia, como una multa de 2.500 entradas. También pedir un descargo al Presidente y Secretario en un plazo de cinco días, para exponer sus argumentos.

Gimnasia de Jujuy 2025
El plantel de Gimnasia de Jujuy rompió el silencio tras la sanción de AFA: qué dijeron

