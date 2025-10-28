Muertes en el fútbol de veteranos: "Habría que profundizar los estudios médicos"

Un hombre murió luego de descompensarse durante un partido de fútbol de veteranos disputado en una cancha de la ciudad de Palpalá. Esa situación puso en debate los controles médicos a los deportistas amateurs en Jujuy.

José Giancotti es cardiólogo (MP 2128) y aseguró que “ creo que el tema tiene que ser abordado con un poquito más de profundidad y no solamente teniendo en cuenta que con un electrocardiograma podemos mandar a un paciente hacer un tipo de actividad física”.

“Habría que profundizar primero el estudio . Solamente con un electrocardiograma no podemos dar una aptitud física , tendríamos que hacer un electrocardiograma de esfuerzo, una ecografía y, por supuesto, ver el tipo de paciente”, subrayó.

El profesional dijo que “la historia clínica es fundamental , hablar con el paciente, ver qué tipo de actividad hace, ver qué tiene, qué factores de riesgo predisponente tienen, a veces tiene el colesterol alto, si tiene herencia, si tiene un descendente hereditario de patología o de muerte súbita”, resaltó.

Dijo que saber qué tipo de actividad hace el resto de la semana es clave, “porque ir solamente un día sábado a hacer una actividad física intensa no es lo aconsejable para nada. La actividad física, sobre todo el fútbol, es bastante demandante en cuanto al esfuerzo que requiere y la cantidad de energía”, acotó Giancotti.

“No hacer actividad física y de pronto ir el sábado a hacer una actividad que es intensa, predispone enfermedades y lesiones de cualquier tipo, sobre todo las musculares. Seguro que va a tener algún problema”, anticipó.

“Creo que la actitud física de los pacientes, no solamente el caso del fútbol, no se la debe tomar tan a la ligera como simplemente con un electro”, y dijo que en algunos no se hace ni siquiera un buen examen clínico. Pidió recurrir a estudios profundos. “Creo que con estos factores vamos a disminuir muchísimo este tipo de situaciones que son tan desagradables".

Fatalidad en el fútbol de veteranos

Un hombre de 61 años, identificado como Luis Sergio Luna, murió este fin de semana luego de descompensarse durante un partido de fútbol disputado en una cancha de la ciudad de Palpalá. El trágico episodio tuvo lugar el sábado por la tarde, en medio de un encuentro entre equipos de veteranos.

Luna, conocido en la comunidad educativa por desempeñarse en la Escuela Minero Jujeño del barrio Alto Comedero, se encontraba jugando cuando comenzó a sentirse mal y se desvaneció en pleno campo de juego. De inmediato, sus compañeros y las personas presentes pidieron ayuda al SAME, que llegó rápidamente al lugar, indica Palpalá Informa.

El personal médico del SAME intentó reanimarlo durante varios minutos, pero lamentablemente no lograron estabilizarlo. Poco después, se confirmó su fallecimiento en el lugar. Tras las pericias y el trabajo del personal forense, el cuerpo fue entregado a sus familiares para los trámites correspondientes.