lunes 27 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de octubre de 2025 - 13:19
Fútbol.

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá

Se desvaneció mientras jugaba un encuentro de veteranos en una cancha de Palpalá. El SAME intentó reanimarlo pero falleció en el lugar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá.

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá.

Un hombre de 61 años, identificado como Luis Sergio Luna, murió este fin de semana luego de descompensarse durante un partido de fútbol disputado en una cancha de la ciudad de Palpalá. El trágico episodio tuvo lugar el sábado por la tarde, en medio de un encuentro entre equipos de veteranos.

Lee además
este lunes habra interrupcion del servicio de luz por mejoras programadas
Servicio.

Este lunes habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas
Corte de agua en Palpalá
Importante.

Corte de agua en Palpalá por un acueducto roto: cuándo vuelve el servicio y sectores afectados

Luna, conocido en la comunidad educativa por desempeñarse en la Escuela Minero Jujeño del barrio Alto Comedero, se encontraba jugando cuando comenzó a sentirse mal y se desvaneció en pleno campo de juego. De inmediato, sus compañeros y las personas presentes pidieron ayuda al SAME, que llegó rápidamente al lugar, indica Palpalá Informa.

Los intentos por salvarle la vida

Según informó la subcomisario Nadia Mamaní, de la Unidad Regional Nº 8, el personal médico del SAME intentó reanimarlo durante varios minutos, pero lamentablemente no lograron estabilizarlo. Poco después, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Al sitio arribaron efectivos policiales y el médico de turno, quien determinó que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio. Tras las pericias y el trabajo del personal forense, el cuerpo fue entregado a sus familiares para los trámites correspondientes.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo del personal de la Unidad Regional Nº 8, bajo las directivas del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación. Se realizaron las diligencias de rigor para dejar constancia del fallecimiento y certificar las causas del deceso.

Fuentes policiales confirmaron que no hubo indicios de violencia ni intervención de terceros, por lo que el caso quedó caratulado como muerte natural por paro cardiorrespiratorio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este lunes habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Corte de agua en Palpalá por un acueducto roto: cuándo vuelve el servicio y sectores afectados

Murió un motociclista en un choque en Palpalá

Aniversario de Palpalá: cómo será la agenda de festejos y qué pasará con las clases

El Frente Primero Jujuy Avanza cerró su campaña en Palpalá

Lo que se lee ahora
Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Cómo serán las clases este lunes después de las elecciones en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025
Política.

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025

Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país
EN VIVO.

Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá.
Fútbol.

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá

Mapa Elecciones en Jujuy.
Política.

Elecciones 2025: La Libertad Avanza ganó en 12 departamentos de Jujuy

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza
Economía.

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel