Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá.

Un hombre de 61 años, identificado como Luis Sergio Luna, murió este fin de semana luego de descompensarse durante un partido de fútbol disputado en una cancha de la ciudad de Palpalá. El trágico episodio tuvo lugar el sábado por la tarde, en medio de un encuentro entre equipos de veteranos.

Luna, conocido en la comunidad educativa por desempeñarse en la Escuela Minero Jujeño del barrio Alto Comedero, se encontraba jugando cuando comenzó a sentirse mal y se desvaneció en pleno campo de juego. De inmediato, sus compañeros y las personas presentes pidieron ayuda al SAME, que llegó rápidamente al lugar, indica Palpalá Informa.

Los intentos por salvarle la vida Según informó la subcomisario Nadia Mamaní, de la Unidad Regional Nº 8, el personal médico del SAME intentó reanimarlo durante varios minutos, pero lamentablemente no lograron estabilizarlo. Poco después, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Al sitio arribaron efectivos policiales y el médico de turno, quien determinó que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio. Tras las pericias y el trabajo del personal forense, el cuerpo fue entregado a sus familiares para los trámites correspondientes.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo del personal de la Unidad Regional Nº 8, bajo las directivas del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación. Se realizaron las diligencias de rigor para dejar constancia del fallecimiento y certificar las causas del deceso. Fuentes policiales confirmaron que no hubo indicios de violencia ni intervención de terceros, por lo que el caso quedó caratulado como muerte natural por paro cardiorrespiratorio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.