lunes 27 de octubre de 2025
26 de octubre de 2025 - 23:16
Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país

A las 18 horas cierraron las escuelas y empezó la espera por los primeros resultados de las elecciones 2025. Seguí el minuto a minuto en vivo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
En estas elecciones se aplicó por primera vez la Boleta Única de Papel, con una gran aplicación en todo el país.

Comparativa de las elecciones 2023 vs las elecciones 2025 en Jujuy

Después de las elecciones legislativas del 2023, las bancas en el Diputados se distribuyeron de la siguiente manera: Jujuy Crece 2, Unión por la Patria 2, Frente de Izquierda 1 y La Libertad Avanza 1. Esa fue la foto de la representación jujeña que ahora se compara con el resultado de los comicios del domngo 26 de octubre.

Para 2025, La Libertad Avanza marcó una victoria contundente y sumó dos diputados nuevos, mientras que Jujuy Crece obtuvo uno. Por su parte, Fuerza Patria y el Frente de Izquierda no incorporarán legisladores.

Podés leer más aquí

Los seis diputados que representarán a Jujuy desde el 10 de diciembre

los diputados por jujuy en el congreso
Datos del escrutinio en Jujuy

Sobre los datos del escrutinio, la Cámara Nacional Electoral informó que hubo 411.071 votos válidos; 406.729 votos afirmativos; 12.607 votos nulos; 4.342 votos en blanco; 554 votos recurridos.

Podés leer más aquí

El 70,62% del padrón votó en Jujuy

Con el 99,61% de las mesas escrutadas tras las elecciones legislativas 2025, la Cámara Nacional Electoral informó que en la provincia de Jujuy votó el 70,62% del padrón habilitado.

Podés leer más aquí

Quiénes suman y pierden diputados en el Congreso

Para 2025, La Libertad Avanza marcó una victoria contundente y sumó dos diputados nuevos, mientras que Jujuy Crece obtuvo uno. Por su parte, Fuerza Patria y el Frente de Izquierda no incorporarán legisladores.

Con estos datos, la representación jujeña en el Congreso desde el 10 de diciembre, quedará con la siguiente distribución:

  • La Libertad Avanza 3 bancas
  • Jujuy Crece 2 bancas
  • Unión por la Patria 1 banca

Podés leer más aquí

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025

Bloques del Senado

Cámara de Diputados

Javier Milei: "Desde el 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina"

Después de conocerse los datos de las elecciones legislativas 2025, el presidente Javier Milei habló en conferencia de prensa y destacó el acompañamiento de los argentinos este 26 de octubre. En ese marco, el mandatario y referente de La Libertad Avanza ponderó que "desde el 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina".

Podés leer más aquí

Los tres diputados por Jujuy que ingresan al Congreso

Con el 90% de las mesas escrutadas, Alfredo Gonzáles (La Libertad Avanza), María Inés Zigarán (Jujuy Crece), y Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza), son los tres diputados por Jujuy que asumirán en diciembre 2025 en el Congreso.

Podés leer más aquí

Frente Primero Jujuy Avanza: "Nos falta unirnos un poco más"

El diputado provincial del PJ, Rubén Rivarola, expresó: “Vamos a trabajar. Claramente está que Jujuy es peronista, nos falta unirnos un poco más y que no nos marquen el paso desde Buenos Aires. Sobre esa base vamos a trabajar”.

Rivarola señaló además que se siente “feliz y orgulloso” del desempeño del frente: “Me parecía imposible pelear con los aparatos de Buenos Aires. Nosotros trabajamos solamente con los jujeños, y el Frente Primero Jujuy es jujeño nada más. En solo 55 días logramos consolidarnos como la tercera fuerza provincial”.

Por su parte, Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional por el mismo frente, también valoró el desempeño del frente: “El balance es positivo. El frente nació hace poco más de dos meses y ya alcanzamos 60.000 votos. Ha sido importante y hay que felicitar a quienes se impusieron”.

image
María Inés Zigarán: “Somos la segunda fuerza”

María Inés Zigarán, que obtuvo la banca en el Congreso, le agradeció a quienes trabajaron en la campaña porque “cuidaron la democracia. Y a los votantes de Jujuy que se expresaron en las urnas. Somos la segunda fuerza”, subrayó.

Analizando los números, la candidata electa dijo que la elección “se polarizó. Hubo temor al retorno del kirchnerismo y a la posibilidad de una crisis económica. Sentimos una presión con la posibilidad que si no ganaba el Gobierno nacional, se profundizaría una crisis y mucha gente votó con ese temor”.

Podés leer más aquí

Carlos Sadir: "Felicitar a La Libertad Avanza que tuvo un triunfo muy importante"

Tras conocerse los resultados en Jujuy y en el resto del país con el triunfo de La Libertad Avanza, Carlos Sadir aseguró que “queremos felicitar a La Libertad Avanza que logrado un triunfo muy importante”, y marcó que “nuestro espacio retuvo una banca”.

“Agradecemos a los jujeños por haber ido a votar, a los que nos votaron y a los que no nos eligieron”, y marcó que “seguiremos trabajando por este Jujuy que todos merecemos”, subrayó el mandatario provincial en su mensaje tras los resultados de las elecciones.

Podés leer más aquí

Carlos Sadir, María Inés Zigarán y Alberto Bernis
Carlos Sadir, María Inés Zigarán y Alberto Bernis

Carlos Sadir, María Inés Zigarán y Alberto Bernis

La Libertad Avanza ganó en gran parte del país

El oficialismo gana en 16 provincias. La mayor sorpresa se registró en Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,53%) supera a la del peronismo (40,84%) , que hace apenas un mes y medio había ganado las elecciones locales por 14 puntos de diferencia.

Podés leer más aquí

mapa argentina elecciones 2025
La Libertad Avanza se impuso en 12 departamentos de Jujuy

En 12 departamentos se impuso la Alianza La Libertad Avanza, en 2 el Frente Jujuy Crece y en 1 el Frente Primero Jujuy Avanza. Faltan datos de Valle Grande.

Podés leer más aquí

jujuy departamentos
LA LIBERTAD AVANZA GANÓ EN JUJUY

La Libertad Avanza logró el primer lugar y se quedó con dos de las tres bancas en juego para la Cámara de Diputados de la Nación. Ingresarán al Congreso: Alfredo Gonzáles, Bárbara Andreussi y María Inés Zigarán.

Aquí podés leer más info

La Libertad Avanza obtuvo el 40,84% en todo el país

  1. La Libertad Avanza: 40,84% - 64 bancas de diputados nacionales
  2. Fuerza Patria: 24,50% - 31 bancas de diputados nacionales
  3. Provincias Unidas: 5,12% - 5 bancas de diputados nacionales
  4. Frente de Izquierda: 3,71% - 3 bancas de diputados nacionales
Votó casi el 68% de los electores y ya está el 90% de las mesas escrutadas

Guillermo Francos, Jefe de Gabinete, brindó una conferencia de prensa alrededor de las 21.20 hs para anunciar que ya se tiene el 90,5% de las mesas escrutadas y que en las eleccioenes legislativas, votó casi el 68% de los electores habilitados en el padrón nacional.

"Estamos viviendo un hecho histórico que es la implementación de la boleta de papel, este diseño que se quería implementar hace años, ha demostrado un resultado de una eficiencia, rapidez y seguridad espectacular", explicó el funcionario.

La Libertad Avanza en Jujuy: hablarán después del presidente

En el búnker de La Libertad Avanza en Jujuy, aguardan que hable Javier Milei, y luego los candidatos brindarán un discurso.

Cautela en la sede de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, a la espera de los primeros resultados

Una vez que se difundan los resultados oficiales, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa se mostrarían juntos en el escenario de la sede peronista. A la espera de una derrota a nivel nacional, la fuerza busca capitalizar la victoria bonaerense.

Crece el optimismo en el búnker de La Libertad Avanza por los resultados a nivel nacional

Javier Milei y los principales funcionarios están en el Hotel Libertador. Los primeros números que recibieron incrementan la expectativa de un triunfo en todo el país.

Se esperan los primeros resultados

Estiman que pasadas las 21 horas se conocerán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025.

Karina Milei: “Estamos muy contentos"

Karina Milei brindó declaraciones desde el búnker de La Libertad Avanza cerca de una hora después del cierre de los comicios legislativos de este domingo 26 de octubre. Acompañada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la presidenta del partido destacó la participación del espacio político en todas las provincias del país y celebró el funcionamiento del nuevo sistema de Boleta Única de Papel.

La Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei expresó su satisfacción por el desarrollo de la jornada electoral. “Estamos muy contentos”, afirmó al iniciar su breve mensaje ante la prensa y los militantes que se acercaron al lugar.

Karina Milei subrayó que La Libertad Avanza tuvo representación en los 24 distritos del país, algo que calificó como “un paso muy importante” para el crecimiento del espacio. “Como presidenta del partido, y junto al vicepresidente —dijo mientras miraba a Martín Menem—, podemos decir con orgullo que nuestro sello estuvo presente en todo el país”, manifestó.

También destacó la implementación de la Boleta Única de Papel, utilizada por primera vez en elecciones nacionales. “No tuvimos ningún inconveniente. Este nuevo sistema se aplicó sin quejas, y es un logro de este gobierno”, afirmó la funcionaria.

Participación en Jujuy últimas elecciones

  • Elecciones año 2021: 73,3%
  • Elecciones 2023: 79,35%
  • Elecciones provinciales de mayo 2025: 68,05%

Cómo justificar si no voté este domingo 26 de octubre

Realizar el tramite de la justificación cada vez es más simple, ahora se puede obtener la justificación policial vía web en la pagina tramites.seguridad.jujuy.gob.ar, en el link "Exposición por no votación". -hacer click en este link-

Cuando ya se obtiene la exposición policial, el paso siguen es realizar la justificación en la Secretaria Electoral.

Podés leer más aquí

Juan Manuel Pulleiro: "No hubo mayores problemas"

El secretario de Seguridad de la provincia, Juan Manuel Pulleiro, aseguró que toda la jornada electoral se desarroló con normalidad.

"Sólo se registró el retiro de algunos carteles partidarios y locales donde vendían alcohólicas", indicó.

Balance positivo de las elecciones 2025 en Jujuy

El Secretario Electoral de Jujuy, Manuel Álvarez del Rivero, destacó tras el cierre de las escuelas en la provincia de Jujuy, que el balance de la jornada electoral fue "extremadamente positivo", principalmente por "cómo se instaló la Boleta Única de Papel donde la dinámica en las mesas fue buena, hubo pocas filas en las mesas".

Podés leer más aquí

Más de 12 millones de argentinos no fueron a votar

Se observó una brusca caída de la participación en las elecciones 2025. Según informó la Cámara Electoral Nacional, participó el 66% del padrón habilitado. Haciendo enfásis en que más de 12 millones de argentinos no fueron a votar.

Corte total en calles de San Salvador de Jujuy por el traslado de urnas

Corte total entre calles Ramírez de Velazco entre Belgrano e Independencia, por los trabajos que se llevan adelante en el Tribunal Electoral de Jujuy.

Podés leer más aquí

El 66% del padrón votó a nivel nacional

A las 18 horas, cuando cerraron las escuelas en todo el país, la Cámara Electoral Nacional comunicó que votó el 66% del padrón habilitado para votar en las elecciones 2025.

CERRARON LAS ESCUELAS: FINALIZÓ LA VOTACIÓN EN TODO EL PAÍS

A las 18 horas cerraron las puertas de todas las instituciones del país, concluyendo las votaciones en estas elecciones 2025. De esta forma, inicia oficialmente el conteo de votos aguardando los primeros resultados.

Seguí en vivo la transmisión de Canal 4 por YouTube con todo el análisis

Embed - CANAL 4 EN VIVO - ARGENTINA ELIGE - 26/10/2025
Votó Mirtha Legrand

Entre flashes y aplausos, alrededor de las 13 Mirtha Legrand ejerció su derecho cívico y se convirtió en una de las postales del domingo. "Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”, dijo la diva de los almuerzos.

image
En Jujuy votó el 55% del padrón

En la provincia de Jujuy hasta las 16 horas, había votado el 55% del padrón electoral habilitado para las elecciones 2025.

58,5% del padrón nacional ya votó en el país

A las 17 horas, la Cámara Nacional Electoral informó que ya votó el 58,5% del padrón a nivel nacional.

Última hora de votación

Arrancó la última hora de votación en las elecciones 2025 en todo el país. Hasta las 18 horas los jujeños y todos los ciudadanos podrán ir a votar.

Quiénes se van y quiénes siguen en Jujuy

Jujuy tiene 6 legisladores en la Cámara de Diputados de la Nación. Son Natalia Sarapura (UCR), quien vence su mandato en diciembre; Leila Chaher (PJ) y Alejandro Vilca (FIT), quienes también tiene mandato hasta diciembre, pero buscan la reelección y Manuel Quintar (LLA); Jorge Rizzotti (UCR) y Guillermo Snopek (PJ), que tienen mandato hasta 2027.

