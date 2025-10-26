Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país

Live Blog Post

Karina Milei: “Estamos muy contentos"

Karina Milei brindó declaraciones desde el búnker de La Libertad Avanza cerca de una hora después del cierre de los comicios legislativos de este domingo 26 de octubre. Acompañada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la presidenta del partido destacó la participación del espacio político en todas las provincias del país y celebró el funcionamiento del nuevo sistema de Boleta Única de Papel.

La Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei expresó su satisfacción por el desarrollo de la jornada electoral. “Estamos muy contentos”, afirmó al iniciar su breve mensaje ante la prensa y los militantes que se acercaron al lugar.

Karina Milei subrayó que La Libertad Avanza tuvo representación en los 24 distritos del país, algo que calificó como “un paso muy importante” para el crecimiento del espacio. “Como presidenta del partido, y junto al vicepresidente —dijo mientras miraba a Martín Menem—, podemos decir con orgullo que nuestro sello estuvo presente en todo el país”, manifestó.

También destacó la implementación de la Boleta Única de Papel, utilizada por primera vez en elecciones nacionales. “No tuvimos ningún inconveniente. Este nuevo sistema se aplicó sin quejas, y es un logro de este gobierno”, afirmó la funcionaria.