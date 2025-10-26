Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país

Alrededor de las 21.20 horas, se habilitó la página de las Elecciones Legislativas 2025 con los resultados de los comicios. Con el 90% de las mesas escrutadas, se conoció que La Libertad Avanza se impuso con más del 40% de los votos en todo el país. En la provincia de Jujuy, La Libertad Avanza ganó en 12 departamentos.
Comparativa de las elecciones 2023 vs las elecciones 2025 en Jujuy
Después de las elecciones legislativas del 2023, las bancas en el Diputados se distribuyeron de la siguiente manera: Jujuy Crece 2, Unión por la Patria 2, Frente de Izquierda 1 y La Libertad Avanza 1. Esa fue la foto de la representación jujeña que ahora se compara con el resultado de los comicios del domngo 26 de octubre.
Para 2025, La Libertad Avanza marcó una victoria contundente y sumó dos diputados nuevos, mientras que Jujuy Crece obtuvo uno. Por su parte, Fuerza Patria y el Frente de Izquierda no incorporarán legisladores.