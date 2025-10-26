Carlos Sadir: "Felicitar a La Libertad Avanza que tuvo un triunfo muy importante"

Tras conocerse los resultados en Jujuy y en el resto del país con el triunfo de La Libertad Avanza , Carlos Sadir aseguró que “ queremos felicitar a La Libertad Avanza que logrado un triunfo muy importante” , y marcó que “ nuestro espacio retuvo una banca” .

“Felicitar y agradecer a toda la militancia , a los electores que nos acompañaron con su voto y que nos pusieron en el segundo lugar”, agregó Sadir, y felicitó a María Inés Zigarán y el resto de los candidatos por “todo el esfuerzo realizado en esta campaña”.

“Agradecemos a los jujeños por haber ido a votar, a los que nos votaron y a los que no nos eligieron”, y marcó que “seguiremos trabajando por este Jujuy que todos merecemos”, subrayó el mandatario provincial en su mensaje tras los resultados de las elecciones.

“Somos la segunda fuerza”

Embed - MARÍA INÉS ZIGARÁN – DIPUTADA ELECTA

María Inés Zigarán, que obtuvo la banca en el Congreso, le agradeció a quienes trabajaron en la campaña porque “cuidaron la democracia. Y a los votantes de Jujuy que se expresaron en las urnas. Somos la segunda fuerza”, subrayó.

Carlos Sadir, María Inés Zigarán y Alberto Bernis Carlos Sadir, María Inés Zigarán y Alberto Bernis

Analizando los números, la candidata electa dijo que la elección “se polarizó. Hubo temor al retorno del kirchnerismo y a la posibilidad de una crisis económica. Sentimos una presión con la posibilidad que si no ganaba el Gobierno nacional, se profundizaría una crisis y mucha gente votó con ese temor”.

“En Jujuy Crece ratificamos nuestro proyecto y seguimos siendo el proyecto de la provincia. Seguiremos trabajando con el Gobernador y en el Congreso también. En Jujuy seguimos siendo la opción. Vamos a seguir trabajando para recuperar el caudal electoral que perdimos un poco en estas elecciones”, y agregó que “igual celebramos la democracia. Se expresó el pueblo y respetamos esa decisión”.

Mientras que Alberto Bernis dijo que “hubo una clara nacionalización de la campaña. El resultado en Jujuy se reflejó en muchas provincias. La gente ha visualizado a La Libertad Avanza como alternativa frente al temor que vuelva el kirchnerismo”, destacó.