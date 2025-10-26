domingo 26 de octubre de 2025

26 de octubre de 2025 - 21:59
Mensaje.

Carlos Sadir: "Felicitar a La Libertad Avanza que tuvo un triunfo muy importante"

Lo dijo el gobernador Carlos Sadir en el bunker del Frente Jujuy Crece tras conocer el triunfo de la Libertad Avanza en Jujuy

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Carlos Sadir, María Inés Zigarán y Alberto Bernis

Tras conocerse los resultados en Jujuy y en el resto del país con el triunfo de La Libertad Avanza, Carlos Sadir aseguró que “queremos felicitar a La Libertad Avanza que logrado un triunfo muy importante”, y marcó que “nuestro espacio retuvo una banca”.

“Felicitar y agradecer a toda la militancia, a los electores que nos acompañaron con su voto y que nos pusieron en el segundo lugar”, agregó Sadir, y felicitó a María Inés Zigarán y el resto de los candidatos por “todo el esfuerzo realizado en esta campaña”.

Embed - CARLOS SADIR – GOBERNADOR

“Agradecemos a los jujeños por haber ido a votar, a los que nos votaron y a los que no nos eligieron”, y marcó que “seguiremos trabajando por este Jujuy que todos merecemos”, subrayó el mandatario provincial en su mensaje tras los resultados de las elecciones.

“Somos la segunda fuerza”

Embed - MARÍA INÉS ZIGARÁN – DIPUTADA ELECTA

María Inés Zigarán, que obtuvo la banca en el Congreso, le agradeció a quienes trabajaron en la campaña porque “cuidaron la democracia. Y a los votantes de Jujuy que se expresaron en las urnas. Somos la segunda fuerza”, subrayó.

Carlos Sadir, María Inés Zigarán y Alberto Bernis
Analizando los números, la candidata electa dijo que la elección “se polarizó. Hubo temor al retorno del kirchnerismo y a la posibilidad de una crisis económica. Sentimos una presión con la posibilidad que si no ganaba el Gobierno nacional, se profundizaría una crisis y mucha gente votó con ese temor”.

“En Jujuy Crece ratificamos nuestro proyecto y seguimos siendo el proyecto de la provincia. Seguiremos trabajando con el Gobernador y en el Congreso también. En Jujuy seguimos siendo la opción. Vamos a seguir trabajando para recuperar el caudal electoral que perdimos un poco en estas elecciones”, y agregó que “igual celebramos la democracia. Se expresó el pueblo y respetamos esa decisión”.

Mientras que Alberto Bernis dijo que “hubo una clara nacionalización de la campaña. El resultado en Jujuy se reflejó en muchas provincias. La gente ha visualizado a La Libertad Avanza como alternativa frente al temor que vuelva el kirchnerismo”, destacó.

