Rejerarquización para estatales: "Es una cuestión de justicia con nuestros empleados", dijo Sadir

Mediante Decreto Acuerdo Nº 3903, el Gobierno de Jujuy dispuso que el personal que revista en planta permanente comprendido en el Escalafón General , régimen de la Ley Nº 3161 de la Administración Pública Provincial, será promovido por única vez con carácter de rejerarquización escalafonaria .

Encuentro. "Hay una gran apuesta de nuestro gobierno a seguir desarrollando la minería", dijo Carlos Sadir

“Le pedí al Ministerio de Hacienda y a todos los ministerios , que traten de apurar todo lo que es la parte burocrática , de la determinación de quiénes son los que están en condiciones de pasar, la elaboración de los decretos”, dijo Carlos Sadir .

“Le he pedido que, en la medida posible, en octubre, ya aquellos que le corresponde la rejerarquización puedan ver eso en sus recibos , y obviamente con las modificaciones salariales que correspondan”, agregó el Gobernador.

“Les corresponde a los empleados , es algo además también que siempre es demandado, y por supuesto es algo que siempre está en la mesa de las paritarias”, dijo y agregó: “ Es una cuestión de justicia con nuestros empleados , de cumplimiento de la ley”.

Cómo será la rejerarquización para estatales

Los agentes que ingresaron a la Planta Permanente por aplicación del Decreto Acuerdo Nº 9316-G-2019, serán promovidos dos categorías. Los agentes que ingresaron a la Planta Permanente por aplicación del Decreto Nº 3510-G-2021, serán promovidos a la categoría inmediata superior.

Se establece que los períodos correspondientes a licencia sin goce de haberes por desempeño en cargos de mayor jerarquía en el ámbito de los tres Poderes del Estado o en jurisdicción nacional o municipal, así como los períodos bajo régimen de retiro voluntario, se computarán a los fines dispuestos en el presente decreto.

Carlos Sadir - Gobernador Carlos Sadir - Gobernador

Estas disposiciones no alcanzan al personal contratado, ni al reemplazante ni al interino que cumple funciones en el estado provincial. Las disposiciones consignadas, serán de aplicación a partir del 1 de octubre de 2025.

La situación de Jujuy

“Estamos en una situación compleja, en una situación económica difícil”, admitió Sadir. “La provincia ya hace varios años que hemos realizado todas las correcciones, revisando constantemente la situación financiera y económica de la provincia”.

“Eso nos permite estar en una situación de equilibrio presupuestario y esto nos permite cumplir con nuestros empleados. Es una cuestión que tiene que ver con una gestión económica financiera responsable, austera, y tratando de cumplir con todas las obligaciones que tiene el gobierno”, destacó.

Elaboran el Presupuesto 2026

Sobre el ejercicio financiero para el próximo año, Sadir adelantó que “estamos trabajando con el presupuesto para el 2026. Esperamos en un par de semanas poder elevarlo. Ya tenemos toda la información que requerimos a los distintos ministerios”.

Recalcó que quieren tener definido los números para elaborarlo. “En este momento estamos trabajando en Hacienda con el Ministro, haciendo reuniones, ya tratando de cerrar el presupuesto para enviarlo a la Legislatura”, adelantó.