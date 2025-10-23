Carlos Sadir, gobernador de Jujuy: "Este domingo elegir naranja es votar por Jujuy"

A días de las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre , Canal 4 y Todojujuy dialogó con el gobernador Carlos Sadir a horas de la veda electoral donde reforzó su mensaje de campaña e instó a los ciudadanos a participar del proceso electoral . En sus declaraciones, Sadir convocó a “votar por Jujuy” y respaldar a los candidatos María Inés Zigarán y Mario Pizarro , representantes del frente Jujuy Crece .

“Este 26 de octubre tenemos una responsabilidad muy importante, debemos elegir a nuestros tres diputados nacionales que nos van a representar en el Congreso. Le pedimos a la ciudadanía que concurra a votar, que acompañe a nuestros candidatos y el mensaje de nuestro frente, de Jujuy Crece y el mensaje de acompañamiento que el Gobierno necesita”, expresó. “Este 26 de octubre tenemos una responsabilidad muy importante, debemos elegir a nuestros tres diputados nacionales que nos van a representar en el Congreso. Le pedimos a la ciudadanía que concurra a votar, que acompañe a nuestros candidatos y el mensaje de nuestro frente, de Jujuy Crece y el mensaje de acompañamiento que el Gobierno necesita”, expresó.

El funcionario subrayó que el apoyo legislativo será clave para “seguir acompañando el crecimiento y el desarrollo de la provincia” y para “defender los intereses de Jujuy” frente a los proyectos nacionales que no resulten beneficiosos.

“Por eso pedimos que elijan naranja, que nos voten y nos acompañen”, insistió. “Por eso pedimos que elijan naranja, que nos voten y nos acompañen”, insistió.

Mario Pizarro, candidato de Jujuy Crece Mario Pizarro, candidato de Jujuy Crece

Campaña en toda la provincia de cara a las elecciones 2025

Desde el frente Jujuy Crece, con sus candidatos maría Inés Zigarán y Mario Pizarro, llegaron a cada uno de los puntos de la provincia, con actos y encuentros junto a referentes locales. “Los candidatos han estado en cada ciudad, en cada pueblo, llevando el mensaje del frente y escuchando a los vecinos”, destacó el Gobernador.

En sus palabras, Carlos Sadir fue contundente: “le pedimos que elijan Naranja, que nos voten, que nos acompañen, que acompañen a María Inés Zigarán y a Mario Pizarro porque los necesitamos en el Congreso. Los necesitamos para seguir acompañando el crecimiento y desarrollo que estamos haciendo por todo el futuro que tiene Jujuy (5:06) y también lo necesitamos para defender Jujuy. Los necesitamos también para que colaboren y ayuden y pongan un freno en aquellos proyectos que no van a ser beneficiosos para la provincia, para eso van a estar nuestros diputados nacionales, por eso es muy importante que este 26 elijan Naranja, porque es votar por Jujuy".

Carlos Sadir - Gobernador de Jujuy

Con respecto a los recorridos que tanto los candidatos como el Frente en general realizaron, el Gobernador resaltó el dialogo con los referentes y los vecinos:

“Tenemos muy buena respuesta de la gente, de los ciudadanos, principalmente con los candidatos. Hemos recorrido mucho; los candidatos inclusive han estado en cada lugar, en cada ciudad y en cada pueblo” “Tenemos muy buena respuesta de la gente, de los ciudadanos, principalmente con los candidatos. Hemos recorrido mucho; los candidatos inclusive han estado en cada lugar, en cada ciudad y en cada pueblo”