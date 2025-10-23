jueves 23 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de octubre de 2025 - 15:20
Inauguración.

Banco Macro presenta la nueva sucursal en Tilcara

Inauguraron la nueva sucursal del Banco Macro en Tilcara, que será abastecida de electricidad mediante paneles solares.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Banco Macro presenta la nueva sucursal en Tilcara

Banco Macro presenta la nueva sucursal en Tilcara

El flamante local de Banco Macro está ubicado en la Calle Jujuy N°651, entre Rivadavia y Alverro, y demandó una inversión de más de 1.100 millones de pesos y totaliza 290 m2 de superficie cubierta.

Lee además
Banco Macro elimina comisiones en transferencias desde el exterior
Trae tus dólares a costo 0.

Banco Macro elimina comisiones en transferencias desde el exterior
Banco Macro, Incluyeme.com y UTN impulsan empleo inclusivo con Bootcamp por la Inclusión.
Argentina.

Banco Macro, Incluyeme.com y la UTN impulsan oportunidades genuinas de empleo para personas con discapacidad a través del Bootcamp por la Inclusión

El lobby cuenta con 3 cajeros automáticos, 1 terminal de autoservicio inteligente (TAI) y 1 TAG -Terminal de Autogestión. El horario de atención de la sucursal es de 8 a 13 hs.

Además, la nueva sucursal será abastecida de electricidad mediante paneles solares. Banco Macro está presente en Tilcara desde el año 2005, cuando fue inaugurado el primer local.

Tilcara está ubicada en el valle de la Quebrada de Humahuaca a 2.400 metros sobre el nivel del mar, y recibe a diario la visita de cientos de turistas de la Argentina y del exterior, por sus paisajes y su entorno incomparable. En la actualidad tiene más de 15.000 habitantes.

Conscientes de la importancia de la ciudad, Banco Macro presenta la nueva sucursal, que brindará sus servicios a clientes y público en general, con la mejor tecnología y atención.

Este nuevo espacio le propone a los clientes vivir una experiencia digital desde el ingreso al edificio. En este sentido, pueden transaccionar desde diferentes alternativas de autogestión, asistidos por los colaboradores de Banco Macro.

En la provincia de Jujuy, Banco Macro cuenta con 411.619 clientes de las Bancas Individuos y Empresas; 19 sucursales, 3 anexos y más de 180 cajeros automáticos.

Pensá en Grande, Pensá en Macro.

Acerca de Banco Macro: Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.

Contenido externo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Banco Macro elimina comisiones en transferencias desde el exterior

Banco Macro, Incluyeme.com y la UTN impulsan oportunidades genuinas de empleo para personas con discapacidad a través del Bootcamp por la Inclusión

El Banco Macro lanzó un programa de recompra de acciones

"Ahora Góndola": Banco Macro tiene los mejores beneficios en supermercados para los jubilados y pensionados de Jujuy

Rejerarquización para estatales: "Es una cuestión de justicia con nuestros empleados", dijo Carlos Sadir

Lo que se lee ahora
donde voto en jujuy 2025: consulta el padron electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Lourdes Fernández, ex Bandana.
Desesperación.

Apareció Lourdes Fernández: qué pasó con la ex cantante de Bandana

La Libertad Avanza cerró la campaña con un acto  video
Elecciones.

La Alianza La Libertad Avanza cerró la campaña con un acto en San Salvador de Jujuy

Anuncian cortes programados de luz para este miércoles en San Salvador
Servicios.

Este jueves 23 de octubre habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Robaron el bastón de la virgen y otras pertenencias del santuario de Río Blanco video
Indignante.

Robaron el bastón de la virgen y otras pertenencias del santuario de Río Blanco

Debate en Diputados.
País.

El Gobierno anunció una reforma laboral con salarios establecidos según el rendimiento del empleado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel