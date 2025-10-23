Banco Macro presenta la nueva sucursal en Tilcara

El flamante local de Banco Macro está ubicado en la Calle Jujuy N°651 , entre Rivadavia y Alverro, y demandó una inversión de más de 1.100 millones de pesos y totaliza 290 m2 de superficie cubierta .

El lobby cuenta con 3 cajeros automáticos, 1 terminal de autoservicio inteligente (TAI) y 1 TAG -Terminal de Autogestión . El horario de atención de la sucursal es de 8 a 13 hs .

Además, la nueva sucursal será abastecida de electricidad mediante paneles solares . Banco Macro está presente en Tilcara desde el año 2005, cuando fue inaugurado el primer local.

Tilcara está ubicada en el valle de la Quebrada de Humahuaca a 2.400 metros sobre el nivel del mar , y recibe a diario la visita de cientos de turistas de la Argentina y del exterior, por sus paisajes y su entorno incomparable. En la actualidad tiene más de 15.000 habitantes.

Conscientes de la importancia de la ciudad, Banco Macro presenta la nueva sucursal, que brindará sus servicios a clientes y público en general, con la mejor tecnología y atención.

Este nuevo espacio le propone a los clientes vivir una experiencia digital desde el ingreso al edificio. En este sentido, pueden transaccionar desde diferentes alternativas de autogestión, asistidos por los colaboradores de Banco Macro.

En la provincia de Jujuy, Banco Macro cuenta con 411.619 clientes de las Bancas Individuos y Empresas; 19 sucursales, 3 anexos y más de 180 cajeros automáticos.



Acerca de Banco Macro: Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.

