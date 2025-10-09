Banco Macro lanzó un programa de recompra de acciones

El Banco Macro anunció la puesta en marcha de un nuevo programa de recompra de acciones propias, aprobado por su Directorio, con el objetivo de fortalecer la posición de la entidad y enviar una señal de confianza al mercado en un contexto de volatilidad financiera.

Según informó la entidad, la recompra se realizará en el mercado local y tendrá una duración de 60 días corridos, contados desde la publicación oficial en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con posibilidad de renovación o extensión.

Detalles del programa del Banco Macro El plan contempla las siguientes condiciones principales:

Precio máximo por acción: $7.500.

Cantidad máxima: hasta 30 millones de acciones Clase B, con un valor nominal de $1 cada una y derecho a un voto por acción.

Monto total a invertir: hasta $225.000.000.000, equivalente a unos USD 150 millones al tipo de cambio actual de alrededor de $1.500 por dólar.

Esto representa menos del 4,5% del capital social del banco, por lo que se mantiene dentro del límite regulatorio, que permite un máximo del 10% para este tipo de operaciones, según detallaron desde la entidad. “Una señal de confianza en la Argentina” El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, destacó que la decisión busca reforzar la confianza de los inversores y aprovechar la solidez financiera de la institución.

Banco Macro.jpg “Desde el Directorio y el management de Banco Macro consideramos que, en el contexto de volatilidad de mercado y caída de precio de los activos argentinos, es oportuno lanzar este programa de recompra, el cual es factible dada la solidez del balance y exceso de capital con el que cuenta nuestro banco”, expresó Brito. Además, recordó que Banco Macro ya ha implementado programas similares en el pasado: “En su historia, Macro ha sido consistente en dar estas señales en períodos de volatilidad, habiendo ejecutado recompras exitosas en los años 2008, 2011 y 2018”, concluyó. CONTENIDO EXTERNO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.