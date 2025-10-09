viernes 10 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de octubre de 2025 - 18:39
Mercado.

Banco Macro lanzó un programa de recompra de acciones

Banco Macro anunció la puesta en marcha de un nuevo programa de recompra de acciones propias con claros objetivos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Banco Macro lanzó un programa de recompra de acciones

Banco Macro lanzó un programa de recompra de acciones

El Banco Macro anunció la puesta en marcha de un nuevo programa de recompra de acciones propias, aprobado por su Directorio, con el objetivo de fortalecer la posición de la entidad y enviar una señal de confianza al mercado en un contexto de volatilidad financiera.

Lee además
Banco Macro.
Importante.

No duermas sobre tus dólares, hacelos crecer con Banco Macro
banco macro y emprendeiae convocan a los emprendedores a naves argentina 2025
Oportunidad.

Banco Macro y EmprendeIAE convocan a los emprendedores a Naves Argentina 2025

Según informó la entidad, la recompra se realizará en el mercado local y tendrá una duración de 60 días corridos, contados desde la publicación oficial en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con posibilidad de renovación o extensión.

Detalles del programa del Banco Macro

  • El plan contempla las siguientes condiciones principales:
  • Precio máximo por acción: $7.500.
  • Cantidad máxima: hasta 30 millones de acciones Clase B, con un valor nominal de $1 cada una y derecho a un voto por acción.
  • Monto total a invertir: hasta $225.000.000.000, equivalente a unos USD 150 millones al tipo de cambio actual de alrededor de $1.500 por dólar.
  • Esto representa menos del 4,5% del capital social del banco, por lo que se mantiene dentro del límite regulatorio, que permite un máximo del 10% para este tipo de operaciones, según detallaron desde la entidad.

“Una señal de confianza en la Argentina”

El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, destacó que la decisión busca reforzar la confianza de los inversores y aprovechar la solidez financiera de la institución.

Banco Macro.jpg

“Desde el Directorio y el management de Banco Macro consideramos que, en el contexto de volatilidad de mercado y caída de precio de los activos argentinos, es oportuno lanzar este programa de recompra, el cual es factible dada la solidez del balance y exceso de capital con el que cuenta nuestro banco”, expresó Brito.

Además, recordó que Banco Macro ya ha implementado programas similares en el pasado: “En su historia, Macro ha sido consistente en dar estas señales en períodos de volatilidad, habiendo ejecutado recompras exitosas en los años 2008, 2011 y 2018”, concluyó.

CONTENIDO EXTERNO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

No duermas sobre tus dólares, hacelos crecer con Banco Macro

Banco Macro y EmprendeIAE convocan a los emprendedores a Naves Argentina 2025

Banco Macro elimina comisiones en transferencias desde el exterior

Banco Macro, Incluyeme.com y la UTN impulsan oportunidades genuinas de empleo para personas con discapacidad a través del Bootcamp por la Inclusión

Visita este pueblo llenos aves, pinturas rupestres y restos de dinosaurios que sorprende a todos

Lo que se lee ahora
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó el intercambio de monedas.
Economía.

Así funciona el swap: la herramienta anunciada por EE.UU para ayudar a Argentina

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Romina Uhrig afirmó que Thiago Medina ya puede caminar solo.
Recuperación.

Thiago Medina recibió el alta y le propuso casamiento a Daniela Celis

Miguel Ángel Russo.
Dolor.

De qué murió Miguel Ángel Russo

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza
Propuesta.

Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Condena al enfermero que inyectó leche a un bebé. video
Tribunales.

7 años de prisión para el enfermero que inyectó leche a un bebé en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel