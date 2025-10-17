"Ahora Góndola": Banco Macro tiene los mejores beneficios en supermercados para los jubilados y pensionados de Jujuy

Banco Macro presenta “ Ahora Góndola” Jubilados y Pensionados de Jujuy , que beneficia a miles de personas en la provincia con ahorros y beneficios en supermercados.

Trae tus dólares a costo 0. Banco Macro elimina comisiones en transferencias desde el exterior

Oportunidad. Banco Macro y EmprendeIAE convocan a los emprendedores a Naves Argentina 2025

El convenio fue firmado este miércoles por el Gobernador de la Provincia de Jujuy, Contador Carlos Sadir , la Gerente Divisional de Banco Macro, Andrea Madariaga y el Presidente del directorio de Alberdi S.A., Sergio Molina , en la Casa de Gobierno Provincial.

El acuerdo establece que todos los lunes los jubilados y pensionados podrán acceder a un 20% de ahorro en supermercados adheridos con un tope de $30.000 por cuenta , por mes pagando con Tarjetas de Crédito o Débito Macro exclusivamente a través de MODO .

Banco Macro.jpg

Se podrán adquirir productos comestibles, frescos–carne, frutas y verduras, bebidas sin alcohol y artículos de limpieza. Esta promoción beneficiará a más de 85 mil jubilados y pensionados.

Con el lanzamiento del programa “Ahora Góndola Jujuy ”, Banco Macro continúa acompañando a la comunidad jujeña, con los mejores beneficios y servicios.

Pensá en Grande, Pensá en Macro.

Acerca de Banco Macro

Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.