"Ahora Góndola": Banco Macro tiene los mejores beneficios en supermercados para los jubilados y pensionados de Jujuy

Banco Macro presenta “Ahora Góndola” Jubilados y Pensionados de Jujuy, que beneficia a miles de personas en la provincia con ahorros y beneficios en supermercados.
El Banco Macro presenta “Ahora Góndola”, un plan de beneficios para jubilados y pensionados de Jujuy.
El convenio fue firmado este miércoles por el Gobernador de la Provincia de Jujuy, Contador Carlos Sadir, la Gerente Divisional de Banco Macro, Andrea Madariaga y el Presidente del directorio de Alberdi S.A., Sergio Molina, en la Casa de Gobierno Provincial.
El acuerdo establece que todos los lunes los jubilados y pensionados podrán acceder a un 20% de ahorro en supermercados adheridos con un tope de $30.000 por cuenta, por mes pagando con Tarjetas de Crédito o Débito Macro exclusivamente a través de MODO.
Se podrán adquirir productos comestibles, frescos–carne, frutas y verduras, bebidas sin alcohol y artículos de limpieza. Esta promoción beneficiará a más de 85 mil jubilados y pensionados.
Con el lanzamiento del programa “Ahora Góndola Jujuy ”, Banco Macro continúa acompañando a la comunidad jujeña, con los mejores beneficios y servicios.
Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.
