Se puso en marcha en Jujuy el programa "Ahora Góndola Jubilados": los detalles

Carlos Sadir, junto con Banco Macro y la empresa Alberdi S.A. (Comodín), lanzó este viernes el programa “Ahora Góndola Jubilados”, orientado a otorgar un alivio económico a quienes perciben haberes jubilatorios o pensiones.

Los beneficiarios que cobren a través de Banco Macro podrán recibir un reintegro automático del 20 % sobre sus compras con tarjeta de débito o crédito usando MODO, con un tope de $ 30.000 por cuenta mensual. El descuento se aplica de manera inmediata, y estará vigente todos los lunes de octubre, noviembre y diciembre.

image El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, remarcó que el programa “busca brindar un alivio económico a jubilados y pensionados, facilitando el acceso a productos de primera necesidad”. Además, afirmó que se trabaja con otros supermercados para ampliar la cobertura en todo Jujuy.

Participaron de la firma, la gerente divisional de Banco Macro, Andrea Madariaga; representantes de Alberdi, la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos; el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez; la titular de la SAU, Noelia Portales, y autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.