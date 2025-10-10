viernes 10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 - 21:30
Se puso en marcha en Jujuy el programa "Ahora Góndola Jubilados": los detalles

El gobernador Carlos Sadir lanzó el programa “Ahora Góndola Jubilados”, una iniciativa que otorga un reintegro en compras.

Por  Redacción de TodoJujuy
image
Foto ilustrativa. video
Día de la Salud Mental: te contamos dónde pedir ayuda en Jujuy
carlos sadir: tener un pais ordenado empieza por el presupuesto video
Carlos Sadir: "Tener un país ordenado empieza por el presupuesto"

Los beneficiarios que cobren a través de Banco Macro podrán recibir un reintegro automático del 20 % sobre sus compras con tarjeta de débito o crédito usando MODO, con un tope de $ 30.000 por cuenta mensual. El descuento se aplica de manera inmediata, y estará vigente todos los lunes de octubre, noviembre y diciembre.

image

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, remarcó que el programa “busca brindar un alivio económico a jubilados y pensionados, facilitando el acceso a productos de primera necesidad”. Además, afirmó que se trabaja con otros supermercados para ampliar la cobertura en todo Jujuy.

Participaron de la firma, la gerente divisional de Banco Macro, Andrea Madariaga; representantes de Alberdi, la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos; el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez; la titular de la SAU, Noelia Portales, y autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

Orgullo.

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería

