viernes 10 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de octubre de 2025 - 20:29
Operativo.

De Jujuy a Tucumán: cayó en un control con $500 millones

Un hombre que salió en auto desde Jujuy y que llevaba 500 millones de pesos, fue detenido en Tucumán.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Detenido en Tucumán (Foto ilustrativa)&nbsp;

Detenido en Tucumán (Foto ilustrativa) 

En la madrugada de este viernes, un hombre que había salido de Jujuy y que tenía como destino Santa Fe, fue detenido en Tucumán cuando transportaba cajas que contenían quinientos millones de pesos sin declarar.

Lee además
100kilos de hojas de coca en Tucumán
Infracción.

Un colectivo salió de Jujuy a Mendoza y fue detenido en Tucumán con hojas de coca
Tresdetenidos con drogas en un colectivo que había salido de Jujuy
Narcotráfico.

Tres detenidos con drogas en un colectivo que había salido de Jujuy

El operativo se hizo durante un control de rutina por efectivos del Puesto Fronterizo 7 de Abril. Detuvieron a un hombre que conducía una furgoneta Toyota hasta Rosario. Al revisar el vehículo, el personal policial detectó las cuatro cajas de cartón con el dinero en su interior.

El conductor era un mayor de edad y oriundo de Chaco. Ante la magnitud del hallazgo y la presunta infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), se dio intervención a las autoridades competentes y se procedió al secuestro del dinero.

Detenido en Tucumán (Foto ilustrativa)
Detenido en Tucumán (Foto ilustrativa)

Detenido en Tucumán (Foto ilustrativa)

La investigación intenta establecer el origen y el destino de los fondos, así como la eventual trazabilidad del efectivo. Las autoridades continuarán con las diligencias de rigor, incluida la notificación a los organismos judiciales y fiscales correspondientes, mientras avanzan las pericias para determinar la procedencia del dinero y eventuales responsabilidades.

Cocaína en un colectivo en Tucumán

Personal de Gendarmería Nacional logró detener a un pasajero en Tucumán que transportaba más de 3 kilos de cocaína ocultos en una valija con doble fondo. El control fue efectuado en el kilómetro 896 de la Ruta Nacional 34, en el Puesto “7 de Abril”.

Los agentes del Escuadrón 55, con el apoyo de la Unidad de Reconocimiento “Tucumán”, detectaron irregularidades mediante un escáner portátil en el equipaje de uno de los pasajeros. Al abrir el doble fondo ante testigos, hallaron una sustancia blancuzca que dio positivo para 3 kilos 298 gramos de cocaína tras aplicar la prueba Narcotest.

Cocaína
Incautaron más de 3 kilos de cocaína de un colectivo que salió de Jujuy. (Foto Gendarmería Nacional

Incautaron más de 3 kilos de cocaína de un colectivo que salió de Jujuy. (Foto Gendarmería Nacional

El colectivo había partido de Jujuy con destino a la provincia de Buenos Aires. Al confirmarse el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal N°1 de Tucumán, que ordenó el decomiso del estupefaciente y la detención del pasajero boliviano implicado. El detenido fue trasladado bajo custodia y las actuaciones quedaron formalizadas conforme a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un colectivo salió de Jujuy a Mendoza y fue detenido en Tucumán con hojas de coca

Tres detenidos con drogas en un colectivo que había salido de Jujuy

Encontraron 12 kilos de cocaína en un colectivo que salió de Jujuy: tres detenidos

Un colectivo que viajaba a Jujuy quedó atrapado en el barro y pasajeros pasaron la noche varados

Se incendió una casa en San Pedro, perdieron todo y piden ayuda

Las más leídas

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza
Propuesta.

Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería video
Orgullo.

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería

La feroz respuesta de Di María a Toti Pasman por la crítica a su esposa Jorgelina Cardoso. video
Declaraciones.

Ángel Di María le respondió duramente a Toti Pasman

Así será los servicios municipales por el feriado nacional (Foto ilustrativa)
Feriado.

Cómo funcionan los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el viernes 10 de octubre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel