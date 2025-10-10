De Jujuy a Tucumán: cayó en un control con $500 millones

En la madrugada de este viernes, un hombre que había salido de Jujuy y que tenía como destino Santa Fe, fue detenido en Tucumán cuando transportaba cajas que contenían quinientos millones de pesos sin declarar .

El operativo se hizo durante un control de rutina por efectivos del Puesto Fronterizo 7 de Abril . Detuvieron a un hombre que conducía una furgoneta Toyota hasta Rosario. Al revisar el vehículo, el personal policial detectó las cuatro cajas de cartón con el dinero en su interior.

El conductor era un mayor de edad y oriundo de Chaco . Ante la magnitud del hallazgo y la presunta infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), se dio intervención a las autoridades competentes y se procedió al secuestro del dinero.

La investigación intenta establecer el origen y el destino de los fondos, así como la eventual trazabilidad del efectivo. Las autoridades continuarán con las diligencias de rigor, incluida la notificación a los organismos judiciales y fiscales correspondientes, mientras avanzan las pericias para determinar la procedencia del dinero y eventuales responsabilidades.

Cocaína en un colectivo en Tucumán

Personal de Gendarmería Nacional logró detener a un pasajero en Tucumán que transportaba más de 3 kilos de cocaína ocultos en una valija con doble fondo. El control fue efectuado en el kilómetro 896 de la Ruta Nacional 34, en el Puesto “7 de Abril”.

Los agentes del Escuadrón 55, con el apoyo de la Unidad de Reconocimiento “Tucumán”, detectaron irregularidades mediante un escáner portátil en el equipaje de uno de los pasajeros. Al abrir el doble fondo ante testigos, hallaron una sustancia blancuzca que dio positivo para 3 kilos 298 gramos de cocaína tras aplicar la prueba Narcotest.

El colectivo había partido de Jujuy con destino a la provincia de Buenos Aires. Al confirmarse el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal N°1 de Tucumán, que ordenó el decomiso del estupefaciente y la detención del pasajero boliviano implicado. El detenido fue trasladado bajo custodia y las actuaciones quedaron formalizadas conforme a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737).