Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza

Llega una nueva edición de la Feria Campesina Pucará , que se desarrolla desde este miércoles 9 y jueves 10 de octubre , de 8 a 20 horas , en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estación) .

Organizada junto al Movimiento Campesino Indígena Pucará , la feria reunirá a productores y productoras de las cuatro regiones de la provincia , quienes ofrecerán una amplia variedad de productos regionales, frutas, verduras frescas, artesanías y alimentos elaborados de forma artesanal .

La Feria Campesina Pucará se consolida como un espacio clave para promover el comercio justo, el consumo local y la economía popular .

El encuentro busca fortalecer los lazos entre el campo y la ciudad , impulsando el reconocimiento del trabajo campesino e indígena que mantiene vivas las tradiciones jujeñas.

Además, el evento permitirá que los visitantes conozcan más sobre las prácticas agroecológicas que aplican las comunidades rurales en la producción de alimentos saludables y respetuosos con el ambiente.

Un espacio para compartir cultura y saberes

Desde la organización destacaron que la feria no solo es una oportunidad para adquirir productos de calidad, sino también para apoyar a los pequeños productores y participar en una experiencia cultural y educativa.

Durante ambas jornadas habrá charlas, degustaciones y actividades de intercambio, donde los asistentes podrán conocer el origen de los productos y las historias detrás de cada emprendimiento.