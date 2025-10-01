miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 13:36
Policiales.

Tiros y terror en la feria de Monterrico: un herido y tres detenidos

Un feriante resultó herido tras un episodio con disparos en la feria 20 de Junio de Monterrico. La Policía detuvo a tres hombres y secuestró pruebas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Detenidos en Monterrico.

Detenidos en Monterrico.

El episodio encendió la alarma entre feriantes y clientes, que presenciaron momentos de tensión mientras el SAME asistía al herido y lo trasladaba al hospital local.

Cómo se desató el conflicto

Según testigos, tres hombres que trabajaban como personal de seguridad de la feria protagonizaron una agresión contra el feriante. Durante la disputa, uno de ellos disparó al aire, generando pánico en el lugar.

Ese accionar motivó la rápida intervención de la Policía, que inició un operativo cerca de las 22 horas para dar con los responsables.

La investigación y las detenciones

Los uniformados se dirigieron a una vivienda vinculada a uno de los propietarios de la feria, señalada por los testigos como el sitio donde se refugiaban los sospechosos. Allí confirmaron la presencia de los involucrados con apoyo de un abogado.

Dos jóvenes de 24 y 26 años fueron demorados en primera instancia. Más tarde, un tercer hombre de 49 años, que había logrado retirarse, también quedó detenido.

Las cámaras de seguridad de la feria permitieron identificar al joven de 26 años como el autor del disparo. Además, en las inmediaciones se encontró una vaina servida que quedó incorporada como prueba principal en la causa.

Los tres detenidos fueron trasladados a la Comisaría 29 y quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de “agresión con arma de fuego”.

