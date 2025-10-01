Tiros y terror en la feria de Monterrico: un herido y tres detenidos

Una noche de feria en Monterrico terminó con un fuerte operativo policial y tres detenidos . El hecho ocurrió en la tradicional feria 20 de Junio, donde un hombre de 48 años sufrió heridas en la cabeza y el rostro tras un ataque que involucró un arma de fuego.

Policiales. Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero

Festejo. Este jueves es el Día del Recolector: cómo será el servicio en San Salvador de Jujuy

El episodio encendió la alarma entre feriantes y clientes, que presenciaron momentos de tensión mientras el SAME asistía al herido y lo trasladaba al hospital local.

Según testigos, tres hombres que trabajaban como personal de seguridad de la feria protagonizaron una agresión contra el feriante. Durante la disputa, uno de ellos disparó al aire, generando pánico en el lugar.

Ese accionar motivó la rápida intervención de la Policía, que inició un operativo cerca de las 22 horas para dar con los responsables.

La investigación y las detenciones

Los uniformados se dirigieron a una vivienda vinculada a uno de los propietarios de la feria, señalada por los testigos como el sitio donde se refugiaban los sospechosos. Allí confirmaron la presencia de los involucrados con apoyo de un abogado.

Dos jóvenes de 24 y 26 años fueron demorados en primera instancia. Más tarde, un tercer hombre de 49 años, que había logrado retirarse, también quedó detenido.

Las cámaras de seguridad de la feria permitieron identificar al joven de 26 años como el autor del disparo. Además, en las inmediaciones se encontró una vaina servida que quedó incorporada como prueba principal en la causa.

Los tres detenidos fueron trasladados a la Comisaría 29 y quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de “agresión con arma de fuego”.