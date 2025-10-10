viernes 10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 - 12:05
Declaraciones.

Ángel Di María le respondió duramente a Toti Pasman

"Sos un caradura terrible”, lanzó el jugador después de que Toti Pasman dijera en su programa que Jorgelina Cardoso se tenía bajar de "la palmera".

Por  Redacción de TodoJujuy
El reciente cruce mediático entre el comentarista deportivo Toti Pasman y Jorgelina Cardoso, pareja de Ángel Di María, volvió a poner sobre la mesa una disputa de larga data que excede lo estrictamente futbolístico. La polémica comenzó después del encuentro entre Rosario Central y River Plate.

Puntualmente, fue cuando las cámaras registraron a Cardoso en un palco, justo tras un fuerte choque en el campo de juego entre el Fideo y Juan Portillo, jugador del equipo de Núñez. La actitud de Cardoso, acompañada por publicaciones en sus redes sociales, provocó una dura respuesta de Pasman durante su transmisión en vivo.

Toti Pasman apuntó con todo contra la mujer de Di María.

Ese comentario encendió un ida y vuelta que no tardó en expandirse, coronado por un explosivo mensaje del campeón del mundo que rápidamente se propagó en las plataformas digitales.

El fuerte mensaje de Ángel Di María a Toti Pasman

“La verdad que no puedo creer la falsedad que tenés. Lo cara dura que sos. Pediste perdón en el avión a mi mujer y a mis viejos solo por que no te quedó otra porque tenías que pasar por donde ellos estaban. Sos un caradura terrible. Después andas llorando por los canales. Yo te voy a decir una cosa y espero que te quede claro. Con mi mujer no, con mi familia no. Eso jamás te lo voy a permitir sorete. Y la vida da muchas vueltas, por eso se que en algún momento te voy a terminar cruzando. Te mando saludos plasma. Abrazo”.

La feroz respuesta de Di María a Toti Pasman tras su crítica a Jorgelina Cardoso.

Qué dijo Toti Pasman

El conflicto comenzó a raíz de las declaraciones de Toti Pasman, quien cuestionó públicamente la conducta de Jorgelina Cardoso en los encuentros de Rosario Central. El periodista sostuvo que sus reacciones ante los golpes y faltas sufridas por Ángel Di María no se ajustan a la cultura futbolera del país. En su programa, comentó: “No soporto cuando en las transmisiones de los partidos de Rosario Central le pegan a Angelito, le hacen un foul a Angelito, le pasa algo a Di María. O sea, a ver, Jorgelina: es fútbol. Es fútbol, loca. Es fútbol argentino, es parte del juego”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CarnavalStream/status/1975952132617494720&partner=&hide_thread=false

Asimismo, Pasman hizo una comparación con Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, para remarcar la diferencia en comportamientos: “Y yo nunca la vi a Antonela diciendo ‘Qué hijo de p el rival’. Bajate de la palmera, Jorgelina. Quién sos vos para decir este es un hijo de p, este es lo otro, este es lo otro. ¿Quién sos vos, hermana? ¿Quién sos vos?”.

La respuesta de Jorgelina Cardoso a Toti Pasman

La réplica de Cardoso no se hizo esperar y elevó aún más la tensión. Mediante sus redes sociales, la rosarina contestó con sarcasmo: “Tenés razón, ‘Tonti’, ¿cómo voy a insultar en la cancha? Una locura lo que hago. El agarrón del cuello también es fútbol, gracias por aclarármelo, pensé que se jugaba solo con los pies. ¡Tenés toda la razón!”.

La dura respuesta de Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, a Toti Pasman.

Sin embargo, su respuesta no se limitó a justificar su actitud, sino que añadió un relato que puso en aprietos a Pasman: “La próxima vez que me cruces no salgas corriendo como la primera vez en el aeropuerto (arreglándote la corbatita) ni me pidas disculpas por joderlo a Ángel, ni me digas ‘fui un boludo y estoy arrepentido’. No sabía que Maradona te había hecho tanto daño, ¿necesitás ayuda? Contá con nosotros, de corazón te lo digo. Te manda saludos el Pony”, escribió Cardoso en los comentarios de la publicación.

La serie de Di María muestra "opinólogos anónimos"

El conflicto volvió a cobrar visibilidad con el lanzamiento de la serie biográfica “Romper la pared” en Netflix, en cuya promoción se ridiculiza a Toti Pasman y Martín Liberman. El clip muestra a un grupo de “opinólogos anónimos” participando en una especie de sesión grupal, con personajes que claramente aluden a ambos periodistas.

Embed

En su momento, Pasman declaró: “De ninguna manera le voy a hacer juicio a Di María ni a Jorgelina pero sí me estoy asesorando para ver si puedo ir contra la productora que hizo el comercial y contra Netflix que es su socia”.

La campaña publicitaria de la serie también hizo referencia a la célebre “lista de Jorgelina”, en la que la esposa de Di María afirma tener registrados a todos los periodistas deportivos que han criticado con dureza al futbolista. En la parodia, se la muestra tachando nombres de esa lista, entre ellos el de Flavio Azzaro.

