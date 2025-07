Ángel Di María habló sobre la charla que tuvo con Messi sobre su vuelta a la Argentina

Di María vivió su histórico regreso a Rosario Central.

“Leo me escribió hace poco. Dejó pasar un tiempo porque era normal que, después de todo lo que estaba pasando, yo tuviera el celular explotado”, comentó Ángel durante la rueda de prensa. “Me felicitó, me deseó lo mejor y me dijo que estaba feliz de que pueda cumplir mi sueño”, añadió el destacado refuerzo auriazul.