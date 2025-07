Ángel Di María ya está en Rosario Central: "Estar otra vez acá era algo que deseaba"

“Esto es algo que soñaba, pero fue mucho más que eso. Hoy estaba entrenando y no podía creer que estaba ahí” , y destacó que “quería retirarme en Central. Pero no pienso en el retiro, pienso en jugar y más adelante veré”.

Embed - Ángel Di María ya es jugador de Rosario Central: “Es muy especial volver a casa”

Sobre como está para debutar, el extremo dijo que “me siento bien. Estos días de vacaciones fueron pocos. Seguramente el sábado será algo muy lindo. La decisión será de Ariel (Holan) si toca jugar”, subrayó el ex jugador del Benfica.

“Cada fin de semana es una locura lo que se vive acá, eso es algo que hace que el club sea cada vez más grande. Dijimos un año más en Europa y cuando pasaron los meses empecé a pensar en la vuelta. Hablé con Gonzalo (Belloso) otra vez para volver a Central”, y destacó que “en mi casa se vive Central, estoy feliz de estar acá“.

“En algunos momentos se me cruzó que no se podía llegar a dar. Siempre hubo trabas en el camino”. Sobre el fútbol argentino, dijo que “sé que es mucho más duro, más choque, más golpe. Boca ya me hizo sentir lo que es el fútbol argentino”.

“Siempre teníamos la cabeza de querer estar acá. Estamos muy felices en Rosario, disfrutando de la familia y de los amigos”, y marcó que “intentaré aportar todo lo que aprendí en mi carrera. Mi familia quería que yo cumpliera el sueño de volver”.

Ángel Di María ya está en Rosario Central Ángel Di María ya está en Rosario Central

Sobre si espera un clásico con Newell´s con Lionel Messi, dijo que “hablé con Leo (Messi) y con muchos de los chicos, ellos estaban felices de que pude lograr lo que quería. Me escribió hace poco, me felicitó y me deseó lo mejor. Me dijo que estaba feliz de que pude cumplir mi sueño”.

El debut Ángel Di María con Rosario Central

La presentación ante el público podría ser el próximo sábado 12 de julio, cuando Central reciba a Godoy Cruz en su debut en el Torneo Clausura por la Zona A. Di María firmó por un año con el Canalla con una opción para extender el contrato por una temporada más.