La decisión de Ángel Di María que impactó al fútbol mundial

Ángel Di María anunció su despedida del Benfica el pasado domingo, tras quedar sin chances de consagrarse en la liga portuguesa debido al empate ante Vitória Guimaraes . “ Fue mi último partido de liga con esta camiseta y me siento honrado de haberla usado nuevamente”, expresó el Fideo.

En aquel momento, el presidente del club rosarino, Gonzalo Belloso, explicó: “Él nos informó luego del hecho de las amenazas que empezó a correr en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. Nos comunicamos y nos dijo que no siente las garantías de seguridad para él ni para su familia”.

Ángel Di María confirmó su salida del Benfica.

Las amenazas que recibió Ángel Di María en Rosario

Cabe recordar que la familia del exjugador del PSG y Juventus recibió amenazas que pusieron en duda su retorno al país. Quedaron descartadas propuestas millonarias de Arabia Saudita y otros destinos fuera del radar tradicional del fútbol europeo, al igual que el interés de River Plate, que lo consultó ante la posibilidad de sumarlo para el Mundial de Clubes. En cuanto a ese torneo, mientras algunos sostienen que Di María respetará su contrato hasta el final y jugará con Benfica en Estados Unidos, el periodista italiano Fabrizio Romano aseguró recientemente que no será parte del plantel que dispute el certamen.

En una entrevista reciente, Ángel Di María reflexionó sobre el reconocimiento que recibe del público argentino: “Todo el cariño de la gente sobrepasó lo malo que había pasado en su momento. Por eso dije ‘ya está, me puedo ir también tranquilo’ (de la Selección). Terminé demostrando que realmente siempre sentí la camiseta, siempre di la vida por la camiseta, que a veces los resultados no se dan, pero cuando se dieron, sentí todo ese amor y la verdad que me fui en paz de haber podido darles esa alegría”.

Di María disputó apenas 39 partidos en Central y convirtió 6 goles antes de ser vendido al Benfica.

Según su agenda, este domingo disputará su último encuentro con Benfica en Portugal. El compromiso será ante Sporting de Lisboa, en el Estadio Nacional, por la final de la Copa de Portugal. El desenlace del fin de semana podría aportar certezas sobre su futuro, especialmente con el Mundial de Clubes tan cercano: el conjunto que dirige Bruno Lage se enfrentará a Boca Juniors el lunes 16 de junio, luego irá contra Auckland City el viernes 20, y cerrará la etapa de grupos frente al Bayern Múnich el martes 24.

El vínculo contractual de Di María finaliza el 30 de junio, aunque la prensa lusa sostiene que podría extenderse automáticamente si Benfica avanza a las últimas fases del torneo, cuya final está pautada para el 13 de julio en Nueva Jersey.

Desde ahora, será clave el esfuerzo de Rosario Central por convencerlo de regresar, acompañado del respaldo de Claudio Tapia. El presidente de la AFA mantiene un vínculo cercano con el campeón mundial y comprende que sumar a una figura de su talla puede jerarquizar el campeonato local y fortalecer su proyección internacional. Según comentan desde su entorno, Tapia sueña con un clásico rosarino protagonizado por Di María y Messi. Si se concreta el regreso del ídolo canalla, solo quedará esperar una respuesta del lado leproso.

Una dupla técnica futura con Leandro Paredes

El Fideo y Leandro Paredes fantasean con conformar un cuerpo técnico.

Desde hace tiempo, Di María acaricia la idea de dirigir un equipo una vez que se retire, y ya tiene elegido a quien lo acompañaría en ese proyecto: Leandro Paredes. El mediocampista de la Roma, que a sus 30 años aún tiene carrera por delante, reveló hace tiempo que ambos ya conversaron sobre su intención de formar una dupla técnica. Más tarde, fue el propio Ángel quien reafirmó esa intención: “Es un hecho que vamos a trabajar juntos, pero no sabemos cuándo. En algún momento, queremos cumplir con ese sueño.”

Ángel Di María tiene decidido irse de Benfica.

Todo surgió en una charla relajada, en la casa de Paredes, mientras veían un partido y compartían una copa de vino. “Nuestras esposas hablaban sobre el día que no sigamos jugando, y en medio de esa conversación apareció la idea. Hacemos todo juntos, hasta las vacaciones, y nuestros hijos tienen la misma edad, así que también son muy cercanos. Ahí empezó todo. Las chicas también se entusiasmaron”, contó Fideo en una entrevista con colegas de Infobae en febrero.