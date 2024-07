Di María detalló la amenaza que recibió: una cabeza de chancho con una bala

Ángel Di María no regresará -al menos a corto plazo- a Rosario Central . A pesar de ser su anhelo, como expresó en múltiples ocasiones, el campeón mundial con la Selección argentina no retornará a su ciudad natal debido a las graves amenazas que recibieron él y su familia cuando surgieron rumores de una posible vuelta al Canalla .

La explicación de Di María sobre su decisión de no volver en este mercado de pases a Rosario Central: “La tomé yo”

“El sueño de siempre es querer volver a jugar en Central y retirarme con esta camiseta. Y es más que obvio que voy a seguir diciéndolo cada vez que me pregunten, porque es lo que siento y siempre soñé. Y era el momento justo después de decirle adiós a la Selección, pero no se dio. A veces todo parece muy lindo hasta que pasan cosas como las que me pasaron a mí y a mi familia”, señaló el ídolo argentino.

En ese sentido, agregó: “Me siento mal por no poder cumplir ese sueño, era algo que deseaba mucho, pero las amenazas fueron más fuertes y mi decisión siempre es basada en la tranquilidad y felicidad de mi familia”.

La amenaza que recibió Ángel Di María junto con una cabeza de chancho con una bala en la frente.

Cuando se le preguntó acerca de su familia, el futbolista que se retiró de la Selección argentina en la última Copa América reveló que el deseo de regresar a Rosario era tan fuerte que su esposa, Jorgelina Cardoso, incluso había comenzado a buscar una escuela para sus hijas, Mía y Pía.

“Ellas eran las primeras que querían venir. Mi mujer estuvo todo el año metida a full para terminar y amueblar la casa, para hacer todo lo que es la mudanza, había anotado las nenas en la escuela, se encargó de todo para que yo no hiciera nada y las nenas contaban los días para venir a vivir con sus abuelos”, relató con tristeza el futbolista de la Albiceleste y admitió: “Nosotros cuatro fuimos los que más sufrimos, porque antes de que sea el sueño de cualquier hincha era el mío, mi sueño, el de mi familia”.

“A cualquier precio, no”: los detalles de la charla de Di María con el presidente de Central

Fideo reconoció que la elección de no regresar fue suya y recordó el momento en el que la decidió. “La decisión la tomé yo después de que pasó la primera amenaza. Estaba en Estados Unidos con la Selección y ahí dije que era imposible volver, eso fue el 25 de marzo. Me acuerdo que días después me escribe Gonzalo Belloso y me pregunta cómo estaba, cómo estaba mi familia. Y le dije ‘para la mierda’. Yo no voy a volver a Rosario de esta manera”, relató.

El fuerte descargo de Ángel Di María tras las críticas por no volver a Rosario Central.

“Tocaron a mi familia y eso sí que no lo voy a permitir. A cualquier precio no. Pasó el tiempo y volví hablar con Gonzalo, que fue en mayo, y le dije que no volvía, que no iba a poder estar tranquilo sabiendo que en cualquier momento podía pasar algo, que para muchos Central está primero, pero para mí no, para mí primero está mi familia, le pese a quien le pese”, agregó.

Finalmente, respondió a quienes creen que no hizo lo necesario para volver al Canalla. “Se la agarran conmigo, me matan a mi, a mis amigos, a mi mujer y a todo mi entorno. ¿Por qué no van contra los que amenazan? ¿por qué no hacen que la ciudad mejore para que todos podamos ser felices y vivir en paz? Son todos muy valientes para putearme a mí y a mi mujer por redes, es lo más fácil ¿no?”, dijo.

"Tocaron a mi familia y eso sí que no lo voy a permitir", manifestó el jugador.

Y concluyó: “Cuando pasó lo de las amenazas yo le pagué de mi bolsillo la seguridad a mis hermanas y a mi familia. ¿Cómo voy a pedir yo seguridad cuando en Rosario pasan tantas cosas de inseguridad?, ¿cómo voy a pedir eso cuando a los rosarinos nos matan como si nada? Es una falta de respeto que se hable de seguridad y protocolos para mí cuando los rosarinos no pueden salir a trabajar, no pueden esperar el colectivo sin que les roben, los matan por una mochila”.

