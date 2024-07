Detuvieron al jefe de la barra de Newell's que amenazó a Di María

Así capturaron al jefe de la barra brava de Newell's

“Rengo” y “Bebe” fueron capturados por los oficiales mientras estaban a punto de abordar un vehículo en el boulevard Seguí al 5300, en el sector oeste de Rosario. Posteriormente, se llevaron a cabo registros en seis viviendas de la ciudad y en una más en la localidad vecina de Piñero.

En una de las residencias registradas, Marcelo “Colo” R. fue detenido. Se le considera un posible miembro del grupo de la hinchada violenta liderado por Alejandro F.. Durante el operativo, la Policía de Investigaciones confiscaron 2.5 millones de pesos y tres teléfonos.

La Policía de Investigaciones incautó 2 millones y medio de pesos y tres teléfonos en la casa donde fue detenido Marcelo "Colo" R.

Mientras tanto, en la vivienda donde reside “Bebe”, su esposa fue detenida. Ella ocupa un puesto en el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Rosario, aunque no hay pruebas que la vinculen con el caso. En la propiedad donde se realizó la detención de la mujer, se confiscaron 16 millones de pesos.

Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, además de ser miembros de la hinchada violenta de Newell’s, “Rengo” y “Bebe” serían líderes de una banda dedicada al tráfico de drogas en las localidades de Álvarez, Piñero y Pérez.

En la investigación dirigida por el fiscal Socca, el 3 de abril se imputó a Pablo Ezequiel Acotto (35) y Sara Belén Gutiérrez (23). Se les acusa de haber dejado una nota en la puerta del country Funes Hills Miraflores y de haber efectuado disparos al aire.

El country Funes Hills Miraflores, donde fue encontrado el cartel intimidatorio dedicado a Ángel Di María.

De acuerdo con el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, se sospecha que ambos recibieron 4 millones de pesos por llevar a cabo la amenaza. Se presume que esta orden habría provenido de “Rengo” y “Bebe”.

Durante la audiencia en la que se imputó a Acotto y Gutiérrez, el fiscal detalló que ambos se encontraban dentro de un Renault Megane gris que se detuvo en Fuerza Aérea al 4200, frente al complejo cerrado. Desde ese coche, realizaron disparos al aire y colocaron el cartel –envolto en una bolsa de plástico– que decía: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más. Porque si no le matamos cagando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos, plomo y muertos tiramos”.

En la investigación del fiscal Socca ya fueron imputados Pablo Ezequiel Acotto (35) y Sara Belén Gutiérrez (23) el pasado 3 de abril.

Para el investigador judicial, la participación de ambos es indiscutible. Las cámaras de seguridad municipal de Funes capturaron a los acusados dentro del Renault Megane, y la matrícula del vehículo fue registrada con gran claridad. Además, media hora antes del incidente, se los vio en las cámaras de videovigilancia de una estación de servicio Puma ubicada en Ruta 9 y Angelome, a donde llegaron con el automóvil.

En esa estación, cuando Gutiérrez salió del coche para usar el baño, una bala calibre 9 milímetros se le cayó al suelo. Un empleado del establecimiento la encontró y, posteriormente, fue incautada por la Policía de Investigaciones.

