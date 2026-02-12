jueves 12 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 09:03
Viral.

El emotivo abrazo entre un jujeño y Ángel Di María en Copa Argentina

Rosario Central jugó con Sportivo Belgrano por 32avos de la Copa Argentina, y un jujeño vivió un emotivo momento con Ángel Di María.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
El abrazo de Leo Ferreyra y Ángel Di María

El abrazo de Leo Ferreyra y Ángel Di María

La escena ocurrió en la salida de ambos equipos al campo de juego. Ferreyra, que nació y se formó futbolísticamente en Jujuy, se acercó a Fideo para saludarlo y le dio un abrazo sentido, gesto que rápidamente llamó la atención de cámaras y fotógrafos del torneo. Desde la organización de Copa Argentina difundieron las imágenes, que se viralizaron de inmediato entre los hinchas jujeños y del fútbol argentino.

Para Ferreyra, símbolo de Sportivo Belgrano y con un largo recorrido en el ascenso, el encuentro con una de las máximas figuras del fútbol nacional fue un instante especial que reflejó respeto, admiración y la conexión que genera la Copa Argentina al reunir jugadores de distintas categorías y trayectorias.

El abrazo de Leo Ferreyra y Ángel Di María

El abrazo de Leo Ferreyra con Ángel Di María

Con una asistencia de Di María, Rosario Central venció a Sportivo Belgrano

En el debut del ícono del seleccionado nacional en la Copa Argentina, el Canalla golpeó rápido por intermedio de Julián Fernández y estiró la diferencia con una aparición de Alejo Véliz, que cerró una gran jugada colectiva. Los dos tantos en el primer tiempo le bastaron al campeón de la temporada 2018 para sellar el triunfo en el estadio 15 de Abril (Unión de Santa Fe) y asegurar un cruce estelar contra Estudiantes de La Plata en 16avos de Final.

Pese al esfuerzo para equilibrar la diferencia de categoría, el conjunto de San Francisco alargó a 13 los años acumulados sin avanzar a la próxima instancia.

image

