El mundo del fútbol despide a Miguel Ángel Russo: el mensaje de los clubes y jugadores

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años , acompañado por su familia en su casa. La noticia conmovió al fútbol argentino , generando decenas de mensajes de distintos clubes en homenaje al técnico que lideró a Boca en la conquista de la Copa Libertadores 2007 y que, hasta sus últimos días, dirigía al club en su tercera etapa.

Luto. Por la muerte de Miguel Ángel Russo, suspendieron el partido entre Boca Juniors y Barracas Central

El equipo Azul y Oro fue, de hecho, uno de los primeros en expresar su adiós al entrenador: “ El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo . Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría , calidez y esfuerzo . Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor . ¡ Hasta siempre, querido Miguel !”

Leandro Paredes recurrió a su perfil personal de Instagram para compartir sus sentimientos ante la partida del entrenador: “ Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión , gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo . Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas . Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo ”.

Por su parte, San Lorenzo expresó sus condolencias a través de un comunicado en redes sociales , recordando sus dos etapas al frente del club entre 2008/09 y 2024/25 : “ San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo , quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino . Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste . ¡ Hasta siempre, Miguelo !”.

El mensaje de San Lorenzo.

El histórico adversario de Boca Juniors también expresó su dolor por la partida del entrenador: “River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento.”. Su presidente, Jorge Brito, agregó: “Fuerte abrazo para toda su familia, se va una gran persona, amable y profesional. El fútbol lo recordará siempre de la mejor manera".

El mensaje de Jorge Brito.

En la misma línea, la AFA emitió un comunicado: “La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”.

Estudiantes despidió a Russo.

Estudiantes, club donde Russo brilló como jugador y cumplió dos etapas como entrenador, lo despidió como a un hijo ilustre de la institución platense: “Hasta siempre, Miguel querido. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento”. Rosario Central se sumó al Pincha con una imagen de él en blanco y negro y la siguiente frase: “Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central”.

El recuerdo de River Plate a Russo.

Di María expresó su dolor

Ángel Di María, referente de Rosario Central, expresó su dolor a través de su cuenta de Instagram: “Gracias por enseñarnos, gracias por tantas alegrías. Quedarás por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz Miguel querido”.

Esto escribió Ángel Di María en Instagram.

El mensaje de Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol también rindió homenaje al entrenador, destacando su legado imborrable en el fútbol argentino: “La Conmebol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, campeón de la Conmebol Libertadores y de destacada trayectoria en diversos clubes del fútbol sudamericano. Condolencias a familiares y amigos. QEPD”.

Por su parte, Alejandro Domínguez, presidente del organismo, manifestó sus sentimientos en sus redes: “Lamento profundamente la partida de mi querido amigo Miguel Ángel Russo. Un ejemplo de vida, de lucha y de amor por el fútbol. Hoy se va un grande, que Creyó en Grande, y que deja su huella por siempre. Abrazo fuerte a su familia y amigos. Que en paz descanses, Campeón”.

Esto escribió la Conmebol en sus redes sociales.

La entidad encargada de la organización de la Primera División del fútbol argentino se sumó a las muestras de dolor: “Con profundo dolor la Liga Profesional de Fútbol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompaña a su familia, amigos y a todo el Club Atlético Boca Juniors en este duro momento. Despedimos a un emblema como jugador y DT, y sobre todo una gran persona y ejemplo para todo el fútbol argentino”.

Más equipos argentinos y hasta un club colombiano despiden a Miguel Ángel Russo

Otras instituciones que tuvieron a Russo como director técnico, como Racing, Lanús, Colón y el club colombiano Millonarios, también le dedicaron emotivos mensajes de despedida. En el caso del equipo cafetero, su comunicado fue: “El presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo, amigo cercano y leyenda embajadora. Siempre te recordaremos Miguel”.

Fue campeón con Millonarios en Colombia.

Racing Club expresó su pesar por la pérdida de Miguel Ángel Russo: “Racing Club lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador del plantel profesional entre los años 2010 y 2011 y con una destacada trayectoria en el fútbol argentino. Le enviamos un cálido abrazo a su familia, seres queridos y allegados”, informó la Academia.

Racing fue el último de los cinco grandes en hacerse eco de la noticia en el fútbol argentino.

Por su parte, Lanús remarcó los hitos logrados por el entrenador durante su paso por el club, en una etapa clave para consolidarse en la élite: “Profundo dolor: Club Atlético Lanús lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador de la institución en los periodos 1989-1994 y 1999-2000, gran artífice de los ascensos conseguidos en 1990 y 1992 y protagonista ineludible en nuestro crecimiento deportivo”.

La despedida de Vélez a Miguel Ángel Russo.

Colón de Santa Fe también se sumó a las condolencias: “El pueblo sabalero acompaña en este momento de dolor a sus familiares, amigos y seres queridos”.

Ascendió a Rosario Central a la Primera División y fue campeón con ese club en la Copa de la Liga 2023.