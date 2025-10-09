Thiago Medina recibió el alta y le propuso casamiento a Daniela Celis

La recuperación de Thiago Medina sigue mostrando avances significativos . Tras haber salido de terapia intensiva hace unos días, el influencer presenta una evolución positiva luego del accidente en moto que sufrió hace casi un mes. El círculo cercano del joven oriundo de González Catán se muestra muy contento con su progreso .

Entre ellos, Romina Uhrig , quien conoció a Thiago en Gran Hermano 2022 (Telefe) , compartió detalles en Se Picó (República Zeta) : confirmó que el mediático ya puede caminar por sí mismo y que le habría hecho una propuesta de matrimonio a Daniela Celis , madre de sus hijas .

“Chicos, ya camina. Hoy ya se largó a caminar solito” , comentó Romina Uhrig , sorprendiendo a Gastón Trezeguet . “¿Está como si no le hubiese pasado nada?” , indagó el conductor. “Él se acuerda de todo” , añadió la panelista, aunque luego aclaró que lo único que no rememora es el momento del accidente .

“Hoy le digo, ‘¿seguís pensando en casarte?’ Sí, me dice. Él ama a Dani” , dijo Romina . “Pero me habían dicho que él quería cortar” , contestó Trezeguet . “A veces pasan estas cosas y a él hoy le nace querer casarse con ella y estar con ella” , resaltó.

Impactados en el estudio, le preguntaron a Romina Uhrig si Thiago Medina tenía planes de pedirle matrimonio a Daniela Celis, y la exdiputada sorprendió al contar que la propuesta ya había sucedido, detallando cómo ocurrió. “Ya le propuso. Estaba en terapia y le dijo, ‘casate conmigo!’ Se despertó, vio a las nenas y no sé si al día siguiente, le dijo que se quería casar con ella”, relató.

Además, Romina compartió lo que Daniela siente por Thiago, aunque no precisó la respuesta de ella a la propuesta. “Ella lo ama. Se aman los dos”, comentó, y añadió que, una vez que reciba el alta médica, el influencer completará su recuperación en la casa de la madre de sus hijas.

Cómo sigue la salud de Thiago Medina

Thiago Medina está próximo a cumplir un mes internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El exconcursante de Gran Hermano 2022 (Telefe) salió recientemente de la terapia intensiva, y Daniela Celis, madre de sus hijas, celebró los avances en su recuperación.

“Para los que me preguntan, Thiago sigue dando pasos gigantes. De a poco se va movilizando, ansioso y feliz. Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibióticos por vía oral”, detalló Daniela en un comunicado compartido en sus historias de Instagram.

Además, la mamá de Aimé y Laia expresó su felicidad por el progreso del influencer: “Celebramos cada logro, acompañamos sus avances y seguimos deseando su recuperación. Cómo siempre, gracias a todos por estar, sentimos el amor cerquita, puertas adentro y afuera del hospital”.