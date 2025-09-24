Thiago Medina sigue en grave estado tras el accidente: "Esperando un milagro"

Thiago Medina sigue grave tras el accidente y sus pulmones no saturan bien.

La salud de Thiago Medina, exconcursante de Gran Hermano, sigue siendo crítica tras un accidente de moto ocurrido el viernes 12 en Francisco Álvarez. Según informaron médicos del Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde permanece internado en terapia intensiva, sus pulmones presentan dificultades para oxigenar correctamente.

Los familiares pidieron apoyo espiritual: “Estamos esperando un milagro”, aseguraron. Camila Deniz, hermana de Thiago, explicó que debido a complicaciones respiratorias los médicos tuvieron que colocarlo boca abajo. En Instagram escribió: “Mi hermano se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando un milagro… Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida”.

De qué operarían a Thiago Medina en los próximos días.

Daniela Celis, madre de las mellizas de Thiago, se unió al llamado por apoyo espiritual y manifestó: “Estamos esperando una señal de Dios, confiamos en que habrá una mejora y creemos en la fuerza de la fe, los milagros y la unión de muchas oraciones”.

Thiago Medina sigue grave tras el accidente y sus pulmones no saturan bien. Evolución del estado de salud de Thiago Medina Thiago presentó fracturas de la cuarta a la novena costilla, así como perforaciones en la clavícula, pulmón y hígado, y además le fue extirpado el bazo tras el accidente. Qué es la atelectasia, la complicación pulmonar que le detectaron a Thiago Medina en la terapia intensiva. Los médicos advirtieron un nuevo problema en sus pulmones. Este martes, sufrió un episodio de injuria pulmonar, un daño que puede producirse por ventilación mecánica, transfusiones, exposición a sustancias tóxicas o infecciones. El joven fue sometido a cirugía para atender sus fracturas y continúa bajo estricto monitoreo médico, mientras su condición se mantiene crítica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.