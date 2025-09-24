miércoles 24 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2025 - 10:47
Preocupación.

Thiago Medina sigue en grave estado tras el accidente: "Esperando un milagro"

Los parientes del ex participnte de Gran Hermano pidieron oraciones y mensajes de fe. En las últimas horas, Thiago Medina sumó complicaciones en sus pulmones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Thiago Medina sigue grave tras el accidente y sus pulmones no saturan bien.

Thiago Medina sigue grave tras el accidente y sus pulmones no saturan bien.

La salud de Thiago Medina, exconcursante de Gran Hermano, sigue siendo crítica tras un accidente de moto ocurrido el viernes 12 en Francisco Álvarez. Según informaron médicos del Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde permanece internado en terapia intensiva, sus pulmones presentan dificultades para oxigenar correctamente.

Lee además
El último parte médico de Thiago Medina: “Continúa con asistencia respiratoria”.
Salud.

Se conoció el último parte médico de Thiago Medina: qué dicen los médicos
Thiago Medina permanece hospitalizado en estado crítico.
Salud.

Operan a Thiago Medina por el fuerte golpe que sufrió en el accidente

Los familiares pidieron apoyo espiritual: “Estamos esperando un milagro”, aseguraron. Camila Deniz, hermana de Thiago, explicó que debido a complicaciones respiratorias los médicos tuvieron que colocarlo boca abajo. En Instagram escribió: “Mi hermano se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando un milagro… Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida”.

De qué operarían a Thiago Medina en los próximos días.

Daniela Celis, madre de las mellizas de Thiago, se unió al llamado por apoyo espiritual y manifestó: “Estamos esperando una señal de Dios, confiamos en que habrá una mejora y creemos en la fuerza de la fe, los milagros y la unión de muchas oraciones”.

Thiago Medina sigue grave tras el accidente y sus pulmones no saturan bien.

Evolución del estado de salud de Thiago Medina

Thiago presentó fracturas de la cuarta a la novena costilla, así como perforaciones en la clavícula, pulmón y hígado, y además le fue extirpado el bazo tras el accidente.

Qué es la atelectasia, la complicación pulmonar que le detectaron a Thiago Medina en la terapia intensiva.
Los médicos advirtieron un nuevo problema en sus pulmones.

Los médicos advirtieron un nuevo problema en sus pulmones.

Este martes, sufrió un episodio de injuria pulmonar, un daño que puede producirse por ventilación mecánica, transfusiones, exposición a sustancias tóxicas o infecciones.

El joven fue sometido a cirugía para atender sus fracturas y continúa bajo estricto monitoreo médico, mientras su condición se mantiene crítica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se conoció el último parte médico de Thiago Medina: qué dicen los médicos

Operan a Thiago Medina por el fuerte golpe que sufrió en el accidente

De que se trata la 'atelectasia', la complicación detectada en Thiago Medina

Daniela Celis mostró su angustia en un mensaje tras el nuevo parte médico de Thiago Medina

La salud de Thiago Medina: ¿Qué dice el nuevo parte médico?

Las más leídas

Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Victoria Zamar. video
FNE 2025.

El emotivo mensaje del padre de Victoria Zamar que emocionó a todos

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero video
Investigación.

Caso Matías Jurado: en las próximas horas podría confirmarse una quinta víctima

Un nuevo cambio se sumó a la FNE 2025: vestimenta sustentable y diseñadores jujeños
Elección Provincial.

Un nuevo cambio se sumó a la FNE 2025: vestimenta sustentable y diseñadores jujeños

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel