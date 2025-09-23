De que se trata la 'atelectasia', la complicación detectada en Thiago Medina

Thiago Medina , exconcursante de Gran Hermano, permanece internado en terapia intensiva tras el accidente de moto que sufrió hace una semana. Este lunes, su expareja Daniela Celis informó que los médicos identificaron que el joven presenta atelectasia , un problema pulmonar que, aunque está siendo tratado, necesita monitoreo constante.

“ El día de hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva, sigue con antibióticos ”, detalló Celis, madre de sus dos hijas, en una historia publicada en Instagram.

A continuación, agregó: “ Se presentó un tapón de moco, atelectacia que está siendo tratado con kinesiología”. “Por ahora, la prioridad son sus pulmones; necesitamos que se recuperen ”, puntualizó.

Para finalizar, manifestó: “Pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”. Como es habitual, la actualización también se difundió en las cuentas de redes sociales de las hermanas del influencer, Camila Deniz y Brisa Medina.

Qué es la atelectasia y cómo afecta a los pulmones

Según explica Johns Hopkins Medicine, la atelectasia consiste en el colapso de los alvéolos, que son diminutos sacos de aire responsables de facilitar el intercambio de oxígeno dentro de los pulmones. Esta condición impide que el tejido pulmonar se expanda correctamente y puede afectar la oxigenación de la sangre.

Por su parte, Daniela Celis la describió como “un tapón de moco”, haciendo referencia a la acumulación de secreciones que obstruyen las vías respiratorias y dificultan la respiración.

La afección se presenta principalmente de dos maneras: la obstructiva, provocada por bloqueos internos como moco, cuerpos extraños o tumores; y la no obstructiva, relacionada con causas externas como neumotórax, derrame pleural o la falta de surfactante en los pulmones.

Daniela Celis pidió oraciones por Thiago Medina: “Dios, no dejes a estas criaturas sin su padre”

Daniela Celis difundió un video cargado de emoción solicitando oraciones por la recuperación de Thiago Medina. El material, registrado el año pasado, muestra al ex participante de Gran Hermano (Telefe) entregando flores amarillas a todas las mujeres de su familia con motivo del Día de la Primavera.

El último parte médico de Thiago Medina: "Continúa con asistencia respiratoria".

“Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre. Te lo imploro”, escribió la influencer en sus historias de Instagram junto al video conmovedor.

Sin dudas, lo que más conmovió a los seguidores fueron las expresiones de Aimé y Laia, sus hijas, quienes reaccionaron visiblemente sorprendidas y emocionadas ante el gesto de cariño de su padre.