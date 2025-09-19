Operan a Thiago Medina por el fuerte golpe que sufrió en el accidente

Thiago Medina permanece hospitalizado en estado crítico tras el grave accidente de moto que sufrió el viernes por la noche en Francisco Álvarez , partido de Moreno . En declaraciones a A la Barbarossa (Telefe) , Romina Uhrig confirmó hace dos días que el ex participante de Gran Hermano será sometido a una cirugía de urgencia .

La operación se centrará en la zona torácica y tiene como objetivo reparar las múltiples fracturas que presenta. Según informaron, Thiago tiene ocho costillas fracturadas y los médicos intentarán retirar fragmentos óseos que podrían afectar órganos vitales , incluido el pulmón , que ya muestra complicaciones .

En cuanto a su situación actual , el Hospital Mariano y Luciano de la Vega , mediante un comunicado difundido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires , precisó: “ Permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva ”. El mismo parte indicó que el paciente presentó fiebre , por lo que se realizaron cultivos y se ajustó la terapia antibiótica .

Luego del accidente, el joven ingresó al hospital en estado crítico y fue trasladado de inmediato a quirófano. Durante esa intervención inicial, los profesionales le extirparon el bazo y constataron lesiones en pulmón y riñón. Actualmente, permanece sedado, conectado a respiración asistida mecánicamente y bajo estricta supervisión médica.

Después de generar repercusión con sus publicaciones en redes sociales, Daniela Celis volvió a aparecer frente a las cámaras este martes para brindar información sobre la situación actual de su expareja y padre de sus hijas, Thiago Medina, quien sufrió un accidente de tránsito el viernes pasado.

“Todo es muy difícil, no me quiero agarrar de algo, solo me queda tener fe y esperanzas para que Thiago esté bien. Tengo que estar fuerte por mis nenas”, manifestó la joven durante un móvil de Intrusos, acompañada por Nacho Castañares, su amigo desde que coincidieron en la casa de Gran Hermano.

“Estoy destrozada por dentro”, confesó Daniela Celis, al detallar que su expareja permanece con “diagnóstico reservado” mientras continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

El accidente ocurrió precisamente en Moreno el pasado viernes, cuando Thiago Medina protagonizó un fuerte siniestro mientras circulaba en su moto, resultando con seis costillas fracturadas y múltiples traumatismos que afectaron órganos vitales.

Al ser preguntada sobre cómo se enteró del accidente, Daniela Celis relató que intentó comunicarse varias veces con el padre de sus hijas y que finalmente una mujer atendió el teléfono y le informó lo ocurrido: “Me dijo 'estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital'”.

“Mi familia vino y me fui volando a verlo. Quiero ir a la casa de la persona que ayudó a Thiago para agradecerle”, explicó, recordando los primeros momentos en los que la intervención de testigos fue fundamental para salvar la vida de su expareja.

“A Thiago lo vi una sola vez el domingo y quiero que sepa que las nenas están bien”, agregó la influencer, refiriéndose a las gemelas Laia y Aimé.