La salud de Thiago Medina: ¿Qué dice el nuevo parte médico?

Nuevo parte médico de Thiago Medina: tuvo fiebre y debieron cambiarle los antibióticos.

El Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno difundió un nuevo parte médico sobre el estado de Thiago Medina. Según informaron, el influencer presentó un episodio de fiebre , motivo por el cual se modificó su tratamiento antibiótico .

“Permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva” , indicó el comunicado oficial .

Los especialistas señalaron que Thiago registró un aumento de temperatura , por lo que se realizaron cultivos y se ajustó el esquema de antibióticos . A pesar de que su pronóstico sigue siendo reservado , “se encuentra estable” , precisó el informe del hospital .

El informe médico difundido este martes por la mañana señaló además que “no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado” que el ex Gran Hermano ya estaba recibiendo.

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva tras el choque con la moto.

Mientras tanto, los familiares de Thiago mantienen su solicitud de cadenas de oración. “Necesitamos seguir orando, con fe vamos a lograr su evolución”, expresó Daniela Celis, madre de sus gemelas.

Las palabras de Camilota sobre la internación de su hermano Thiago Medina

La exconcursante deCuestión de peso (eltrece) se refirió este lunes en el canal TN al estado de salud de su hermano, tras el siniestro que protagonizó mientras circulaba en su moto por Moreno.

“Es algo para largo tiempo. A veces quiero creer que es una pesadilla tenerlo ahí”, confesó la hermana del ex Gran Hermano durante su charla con Paula Bernini y Mario Massaccesi.

Camila se mostró angustiada por Thiago y pidió continuar con las cadenas de oración.

Acerca del difícil momento que atraviesa la familia mientras Thiago permanece internado en la unidad de cuidados intensivos, Camilota comentó: “Suena un teléfono y nosotros nos desesperamos. Es horrible estar así”.

En diálogo con el canal TN, la exconcursante de Cuestión de Peso (eltrece) relató cómo fue reencontrarse con su hermano en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, tras el accidente ocurrido en la Ruta 7, en Moreno.

“Lo vi, entramos con mi hermana. Tiene golpes, más que eso no quiero decir. Cuando uno se golpea, le quedan heridas”, contó. Y agregó: “Verlo ahí fue pensar en que hace un rato estábamos hablando lo más bien. Es muy fuerte”.