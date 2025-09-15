Accidente de Thiago Medina: ¿Cómo sigue al causa por el choque del ex Gran Hermano?

El viernes por la noche, Thiago Medina , ex Gran Hermano , protagonizó un accidente grave mientras manejaba su moto . El joven debió ser intervenido quirúrgicamente de manera inmediata y permanece con pronóstico reservado . Mientras él enfrenta esta difícil situación, las autoridades continuarán con la pesquisa para esclarecer cómo se produjo el incidente .

De acuerdo con información de los investigadores, este lunes, a casi tres días del accidente , se iniciarán las pericias sobre la Ruta 7 , en el cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez , con el objetivo de analizar las circunstancias del siniestro que involucró a Thiago .

El incidente se produjo el viernes alrededor de las 19:50 , cuando el joven de 22 años , que llevaba colocado el casco , se desplazaba con su motocicleta en dirección a General Rodríguez . Gracias a las imágenes captadas por una cámara de seguridad del sector , se pudo reconstruir tanto los momentos previos como los posteriores al choque , mostrando la violencia del impacto y la pronta intervención de las personas que acudieron a ayudarlo antes de que fuera trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno .

Cómo sigue el caso de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida tras chocar con su moto.

Aunque la noticia del accidente se difundió con rapidez, la Fiscalía tomó conocimiento oficial del hecho recién cuatro horas después , lo que dificultó el comienzo de las tareas de investigación .

El ex participante de Gran Hermano sufrió un accidente de vial el viernes por la noche.

Entre los elementos clave a analizar se encuentran la visibilidad de los vehículos implicados, las características del terreno y la influencia de la curva que presenta la Ruta 7 en ese tramo. Para obtener conclusiones más precisas, no se descarta que los peritos repitan la inspección a la misma hora en la que ocurrió el accidente.

Una vez concluidas estas diligencias, se espera que el martes comiencen las declaraciones testimoniales formales, dado que hasta el momento la mayoría de los testigos solo prestaron su versión ante la comisaría y aún no lo hicieron en el ámbito judicial.

Testimonios clave y detalles del accidente de Thiago Medina

De acuerdo con información, una testigo fundamental describió cómo se produjo el fuerte impacto que dejó al joven con riesgo vital. La mujer, que circulaba justo detrás de la víctima en el momento del accidente, se presentó ante la UFI N.º 1, a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, y brindó su declaración dentro de la causa por lesiones culposas. Por ahora, la investigación continúa sin que se registren detenciones.

Embed

Según relató la testigo, el accidente se produjo alrededor de las 19:30. La mujer mencionó que observó una motocicleta Honda Tornado pasando a gran velocidad, muy cerca de su propio vehículo.

De acuerdo con su declaración, al llegar al cruce con la calle La Providencia, el conductor de un Chevrolet Corsa activó la luz de giro para doblar y comenzó la maniobra.

No obstante, cuando el auto ya estaba casi sobre la calle La Providencia, la moto de Thiago, que lo había adelantado previamente, lo impactó de manera directa. La testigo precisó que el golpe afectó el costado derecho del auto, en la zona de la rueda trasera. Además, narró que el motociclista salió despedido y terminó sobre la vereda.

Thiago Medina lucha por su vida tras grave accidente Thiago Medina lucha por su vida tras grave accidente

La mujer y su pareja se acercaron de inmediato para brindarle asistencia. Poco después, también llegó el conductor del automóvil, quien, según su relato, bajó rápidamente de su vehículo para ayudar al motociclista herido, sin saber de quién se trataba.

Atención médica y estado de salud del joven

Minutos más tarde, efectivos policiales y personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) arribaron al lugar y se encargaron de trasladar al joven al hospital.

Desde ese momento, el ex Gran Hermano permanece internado en la unidad de terapia intensiva. Según el último parte médico divulgado el domingo por la tarde, el estado del joven es: “permanece en UTI, con pronóstico reservado, mostrando leves mejoras con respecto al día anterior”.

Cómo sigue la causa por el choque de Thiago Medina.

“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, resalta el documento.

El sábado, el joven debió ser sometido a una intervención quirúrgica a raíz de las lesiones provocadas por el accidente. El informe médico posterior a la operación confirmó la gravedad de su estado. Durante la cirugía, le fue extraído el bazo, presentó fracturas en varias costillas y se detectaron daños en los pulmones, los riñones y el hígado.