Un hombre de 38 años murió en un choque múltiple: investigan las causas del accidente

Un hombre de 38 años murió el domingo por la noche tras un accidente de tránsito en el kilómetro 654 de la ruta nacional 9, próximo a Pilar, según informó la Departamental Río Segundo.

Terrible choque en Pilar. Accidente y choque múltiple fatal en Pilar De acuerdo con fuentes policiales, la víctima conducía un Fiat Uno cuando, por motivos que aún se investigan, impactó contra dos vehículos: una camioneta Chevrolet S10 con un hombre de 67 años y una mujer de 66, y una Ford Ecosport con cinco ocupantes, incluido un menor.

Las autoridades iniciaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias. Al lugar llegaron efectivos policiales y un servicio de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento en el sitio del accidente. Las autoridades comenzaron las pericias para esclarecer cómo ocurrió este choque múltiple.

