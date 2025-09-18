Se conoció el último parte médico de Thiago Medina: qué dicen los médicos

La condición de salud de Thiago Medina , quien participó de Gran Hermano 2022 , genera preocupación en el mundo del espectáculo tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado viernes. Según el último parte médico , los especialistas que lo atienden indicaron que presenta una “ evolución favorable ”, aunque nuevamente registró fiebre .

Además, señalaron que esperan que esta mejora se mantenga para poder realizar una nueva intervención quirúrgica . “ El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital , bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva ”, señaló el comunicado oficial , leído por la periodista Andrea Taboada en Intrusos (América TV) .

“Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles . Mantiene dosis de inotrópicos , sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica ”, detallaron los médicos que supervisan al joven de 22 años, padre de las gemelas Aimé y Laia , de un año y medio, fruto de su relación con Daniela Celis , su excompañera de Gran Hermano .

Los especialistas indicaron que, ante las mejoras en su estado, se está evaluando la posibilidad de realizar una cirugía reconstructiva para reparar las costillas fracturadas y órganos lesionados .

“De continuar con evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires”, precisaron en el comunicado.

Finalmente, subrayaron que “por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses no sería necesario el traslado del paciente”.

El pasado viernes 12 de septiembre, Thiago Medina sufrió un accidente de tránsito al chocar con su moto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez, partido de Moreno. Como consecuencia del impacto, el joven sufrió fracturas múltiples, politraumatismos y complicaciones graves que requirieron su ingreso a terapia intensiva, además de una intervención quirúrgica para la extirpación del bazo debido a las lesiones sufridas.

Apoyo familiar y repercusión en redes sociales

Desde su ingreso al hospital, su familia, su expareja y sus compañeros de Gran Hermano permanecieron junto a él, brindándole apoyo incondicional durante este difícil momento.

Ante la gravedad de su estado, sus seres cercanos iniciaron una cadena de oración solicitando su pronta recuperación y explicaron a los medios que se esfuerzan por mantenerse fuertes para acompañar a Aimé y Laia, sus hijas, quienes aún no comprenden completamente la situación que atraviesa su padre.

En las plataformas digitales, se multiplicaron los mensajes de apoyo y afecto hacia el exconcursante del reality más popular del país. Desde su aparición mediática en 2022, Thiago Medina se ganó el cariño del público gracias a su sencillez y su carácter cercano, convirtiéndose en uno de los participantes más apreciados por la audiencia.

Actualmente, cuenta con más de 1,5 millones de seguidores en Instagram y se destaca como influencer, manteniendo una interacción constante y cercana con sus seguidores.