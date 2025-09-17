Daniela Celis mostró su angustia en un mensaje tras el nuevo parte médico de Thiago Medina

La mamá de Aimé y Laia compartió un emotivo mensaje en redes y mostró la fe de la familia.

Daniela Celis difundió un emotivo mensaje en sus redes sociales mientras su marido, Thiago Medina , continúa hospitalizado, aguardando su mejoría. La madre de Aimé y Laia compartió fotos que transmiten la preocupación profunda de la familia y sus súplicas de oración, relatando cómo cada visita médica y cada jornada nocturna se enfrentan con gran tensión e incertidumbre.

En su mensaje, Celis expresó: “ Te rezo, te hablo, le imploro a Dios a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles, seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas ”.

La foto que acompaña la publicación retrata a Daniela ascendiendo las escaleras de una iglesia con un bolso, tomada por su hermana Mara Celis. La imagen refleja tanto el peso emocional como la esperanza que sostiene a la familia en estos difíciles momentos.

Celis remarcó que cada muestra de cariño, mensaje y plegaria de amigos, allegados y seguidores “ayuda para pelearla” y aseguró que no se siente sola gracias a todo el respaldo recibido .

En cuanto al estado de salud de su esposo, señaló: “Se vienen días difíciles pero siempre con fe. Fuerza T”. La publicación refleja la batalla constante que enfrenta la familia mientras aguardan información sobre la evolución médica.

Thiago Medina está internado tras sufrir un accidente.

Cómo fue el accidente de Thiago Medina

Thiago Medina sufrió un siniestro vial el pasado viernes y permanece hospitalizado en una institución de Moreno desde entonces. La información fue dada a conocer por su ex pareja, Daniela Celis, durante su participación en LAM (América).

“Fue hoy más o menos a las 8 de la noche. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”, contó Pepe Ochoa al aire del ciclo de espectáculos. Luegoo, el panelista detalló el episodio: “Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes”.