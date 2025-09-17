miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 11:56
Preocupación.

Daniela Celis mostró su angustia en un mensaje tras el nuevo parte médico de Thiago Medina

“Se vienen días difíciles”, señaló la madre de Aimé y Laia. Daniela dejó entrever en su sentido mensaje la fe de la familia mientras esperan una mejoría.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La mamá de Aimé y Laia compartió un emotivo mensaje en redes y mostró la fe de la familia.

La mamá de Aimé y Laia compartió un emotivo mensaje en redes y mostró la fe de la familia.

Daniela Celis difundió un emotivo mensaje en sus redes sociales mientras su marido, Thiago Medina, continúa hospitalizado, aguardando su mejoría. La madre de Aimé y Laia compartió fotos que transmiten la preocupación profunda de la familia y sus súplicas de oración, relatando cómo cada visita médica y cada jornada nocturna se enfrentan con gran tensión e incertidumbre.

el nuevo parte medico de thiago medina que sigue en estado critico
Salud.

El nuevo parte médico de Thiago Medina que sigue en estado crítico
Cómo sigue la causa por el choque de Thiago Medina.
Justicia.

Accidente de Thiago Medina: ¿Cómo sigue al causa por el choque del ex Gran Hermano?

La angustia de Daniela Celis tras el último parte médico de Thiago Medina.

El mensaje lleno de fe y esperanza de Daniela Celis

En su mensaje, Celis expresó: “Te rezo, te hablo, le imploro a Dios a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles, seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas”.

La foto que acompaña la publicación retrata a Daniela ascendiendo las escaleras de una iglesia con un bolso, tomada por su hermana Mara Celis. La imagen refleja tanto el peso emocional como la esperanza que sostiene a la familia en estos difíciles momentos.

La angustia de Daniela Celis tras el último parte médico de Thiago Medina.

La contención de la familia y la comunidad

Celis remarcó que cada muestra de cariño, mensaje y plegaria de amigos, allegados y seguidores “ayuda para pelearla” y aseguró que no se siente sola gracias a todo el respaldo recibido.

En cuanto al estado de salud de su esposo, señaló: “Se vienen días difíciles pero siempre con fe. Fuerza T”. La publicación refleja la batalla constante que enfrenta la familia mientras aguardan información sobre la evolución médica.

Thiago Medina está internado tras sufrir un accidente.

Cómo fue el accidente de Thiago Medina

Thiago Medina sufrió un siniestro vial el pasado viernes y permanece hospitalizado en una institución de Moreno desde entonces. La información fue dada a conocer por su ex pareja, Daniela Celis, durante su participación en LAM (América).

“Fue hoy más o menos a las 8 de la noche. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”, contó Pepe Ochoa al aire del ciclo de espectáculos. Luegoo, el panelista detalló el episodio: “Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes”.

