El motivo por el que el jengibre es visto como un aliado para combatir la hinchazón

Por qué el jengibre es considerado un aliado para la hinchazón, según la ciencia.

Tener hinchazón después de comer es algo habitual; sin embargo, según especialistas citados por EatingWell y Harvard Health Publishing , hay una raíz especialmente efectiva para aliviar este malestar : el jengibre . Empleada por siglos tanto en la gastronomía como en la medicina tradicional , esta especia se convirtió en un valioso aliado para la salud digestiva .

Su eficacia se debe a sus propiedades antiinflamatorias y a su capacidad para favorecer el movimiento del estómago y los intestinos , lo que contribuye a una digestión más rápida y a la disminución de las molestias abdominales.

La sensación de abdomen hinchado se presenta como una molestia de plenitud o presión , que suele intensificarse después de las comidas. Este malestar puede estar relacionado con intolerancias a ciertos alimentos , como la lactosa o el gluten, así como con trastornos digestivos , incluyendo el síndrome del intestino irritable (SII) o el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO) . Además, hábitos cotidianos , como ingerir aire al tomar bebidas gaseosas o al mascar chicle , también pueden agravar esta incomodidad.

Expertos de Harvard destacan el jengibre como aliado para reducir la hinchazón abdominal.

El jengibre se presenta como una alternativa natural para favorecer la digestión y disminuir la sensación de abdomen hinchado , ya que facilita el desplazamiento de los alimentos a lo largo del aparato digestivo, limita la fermentación y la acumulación de gases , y estimula una motilidad gástrica adecuada .

Consumir extracto de jengibre en dos tomas diarias ha mostrado ser efectivo para aumentar el movimiento intestinal, lo que contribuye a reducir la distensión abdominal y las molestias asociadas.

El jengibre ofrece beneficios antiinflamatorios y antioxidantes clave para la salud intestinal.

Asimismo, incorporarlo de forma habitual resulta beneficioso en situaciones donde la actividad intestinal se encuentra más lenta, como en ciertas enfermedades neurológicas, logrando una disminución notable de la hinchazón a lo largo de varias semanas.

Un trabajo científico reciente publicado en la revista Nutrients demostró que consumir jengibre fresco diariamente durante ocho semanas redujo de manera notable la sensación de hinchazón y mejoró la percepción de bienestar digestivo en personas que experimentaban molestias recurrentes.

Estos hallazgos sugieren que el jengibre puede funcionar como un complemento eficaz dentro de estrategias digestivas sin necesidad de fármacos.

El jengibre favorece la digestión y reduce la hinchazón al mejorar la motilidad intestinal y disminuir la formación de gases.

Beneficios antiinflamatorios, calmantes y adicionales del jengibre

Esta raíz se distingue por su capacidad antiinflamatoria, atribuida al gingerol, un compuesto con propiedades antioxidantes que también ayuda a mantener equilibrada la microbiota intestinal. Asimismo, es reconocido por aliviar las náuseas y el malestar estomacal, tanto en situaciones cotidianas como durante el embarazo o en el marco de tratamientos médicos específicos.

El jengibre también favorece la digestión al estimular enzimas como la zingibaína, lo que ayuda a descomponer las proteínas y reduce la formación de gases. Además, esta raíz puede aliviar molestias asociadas con dolor e inflamación, presentes en el síndrome premenstrual, la artrosis, la migraña y distintas enfermedades inflamatorias crónicas.

Mantener hábitos saludables potencia el efecto del jengibre en la prevención de la hinchazón abdominal.

Formas de sumar jengibre a la alimentación

Gracias a su versatilidad, el jengibre es fácil de incorporar en la dieta diaria: se puede preparar como infusión de jengibre fresco, añadir rallado o picado a batidos, sopas, salteados, marinadas o incluso en postres.

Por otro lado, el jengibre encurtido resulta un excelente complemento para platos frescos, como sushi o ensaladas. También hay alternativas creativas y prácticas, como shots de piña con jengibre y cúrcuma, jugos naturales o cubitos congelados de jengibre para beber.

Al momento de seleccionar jengibre fresco, conviene optar por raíces firmes, de piel tersa y sin zonas blandas; aquellas de mayor tamaño y con pocos nudos son más sencillas de pelar. La versión en polvo representa una opción duradera, aunque sus propiedades antiinflamatorias suelen ser algo más reducidas.

Beneficios El jengibre es una planta herbácea antiinflamatoria que actúa como broncodilatador, por lo que ayuda a abrir las vías respiratorias. Twitter

Si se consume como suplemento, es recomendable elegir productos certificados por terceros y consultar previamente con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier dosis, especialmente en personas que están bajo medicación, para prevenir posibles interacciones.

Complementar el consumo de jengibre con hábitos saludables puede ayudar a prevenir la sensación de hinchazón: comer despacio y masticar correctamente, mantener una buena ingesta de líquidos y realizar actividad física ligera después de las comidas favorecen un sistema digestivo más cómodo y eficiente.

El jengibre se presenta como una opción natural y confiable para reducir la distensión abdominal y apoyar la digestión, siempre que se consuma de forma responsable y, en el caso de suplementos, bajo supervisión profesional. Si los síntomas persisten o se acompañan de dolor intenso, pérdida de peso o cambios en la frecuencia o consistencia intestinal, es fundamental acudir a un médico para descartar otros problemas de salud.