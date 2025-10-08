Investigan un posible caso de tuberculosis en una escuela de Jujuy

Se analiza un posible caso de tuberculosis en una escuela secundaria de San Salvador de Jujuy , según confirmó la ministra de Educación, Miriam Serrano. La funcionaria llevó tranquilidad a la comunidad educativa, al asegurar que “no es necesario suspender las clases” y que la situación “no genera inconvenientes”.

La responsable de la cartera de Educación confirmó a TodoJujuy.com que en las últimas horas recibieron una notificación por parte del personal directivo de una escuela secundaria de San Salvador de Jujuy, alertando sobre un posible caso de tuberculosis dentro de la institución.

En relación a la situación, Miriam Serrano aseguró que rápidamente se activaron los protocolos de salud correspondientes y expresó:

Asimismo, la ministra de Educación aclaró que durante la jornada del jueves 9 de octubre se llevará a cabo una reunión con los padres, la comunidad educativa y miembros de Epidemiología, con el objetivo de informar sobre lo sucedido y llevar tranquilidad.

“Hay una sospecha de un caso de tuberculosis que debe confirmarse, pero con las medidas preventivas no es necesario suspender las clases. Queremos transmitir tranquilidad: esto no genera inconvenientes y puede manejarse con el protocolo de salud correspondiente”, expresó Serrano.

Qué es la tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria denominada Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente a los pulmones, pero también a otras partes del cuerpo como los riñones, los huesos de la columna vertebral, el sistema nervioso central y prácticamente cualquier otra parte del cuerpo.

Cuáles son los síntomas

Las personas que se enferman de tuberculosis pueden tener los siguientes síntomas:

Tos

Fiebre

Sudores nocturnos

Pérdida de peso

Hay personas que son más susceptibles de infectarse y otras que al tener contacto con el bacilo logran salir indemnes. Las más predispuestas son aquellas personas cuyo sistema inmunológico está deteriorado.

Cuál es el tratamiento

Una vez diagnosticada la tuberculosis, los medicamentos recetados son vía oral y deben tomarse durante un mínimo de seis meses. No se debe suspender salvo indicación médica, ya que si se deja de tomar antes de lo previsto o en forma incorrecta, los bacilos pueden sobrevivir y volverse más resistentes.