Encuentro de gobernadores de Provincias Unidas en Jujuy: quiénes estarán

A veinte días de las elecciones legislativas nacionales, el bloque Provincias Unidas vuelve a reunirse, y esta vez lo hará en San Salvador de Jujuy . El encuentro, previsto para el jueves 9 de octubre , contará con la presencia de los seis gobernadores que integran el espacio político opositor. El anfitrión será Carlos Sadir , quien adelantó que la jornada incluirá una visita al Parque Solar Cauchari y a emprendimientos mineros del norte jujeño .

"Vamos a hacer una visita a un parque solar, hay un interés de los gobernadores de conocer algo en lo que Jujuy viene trabajando hace un tiempo ampliando y modificando su matriz productiva tradicional, como la energía renovable. Particularmente con la energía solar, con los parques solares y con la minería" explicaba el Gobernador.

"La idea es poner en conocimiento de ellos toda la actividad minera y de energía, y tener la posibilidad de intercambiar con los referentes" finalizaba Carlos Sadir apuntando a parte de la agenda con los Gobernadores de Provincias Unidas.

La cumbre busca consolidar la posición federal del espacio y marcar distancia de las políticas del Gobierno nacional, en un contexto de tensión económica y reacomodamiento político antes de los comicios.

Jujuy, sede de un nuevo encuentro federal

Provincias Unidas está integrada por los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Córdoba, Martín Llaryora; Corrientes, Gustavo Valdés; Chubut, Ignacio Torres; Santa Cruz, Claudio Vidal, y Jujuy, Carlos Sadir. El grupo, que ya tuvo reuniones en Chubut y Buenos Aires, plantea una agenda de desarrollo productivo con eje en el federalismo, la generación de energía y la modernización económica del interior del país.

“Tenemos confirmada la presencia de los gobernadores de Provincias Unidas. Vamos a hacer una visita al Parque Solar porque hay un gran interés por conocer lo que venimos trabajando hace un tiempo modificando la matriz productiva tradicional”, expresó Sadir.

El mandatario explicó que uno de los objetivos es mostrar los avances de la provincia en materia de energía solar, minería de litio y diversificación económica, áreas que se convirtieron en pilares de la gestión jujeña.

“La idea es poner en conocimiento lo que es la actividad minera y energética, y que los gobernadores intercambien experiencias sobre desarrollo regional”, agregó.

Sadir destacó que la provincia “está transformando su matriz productiva tradicional”, impulsando inversiones en energía limpia, minería sustentable y tecnología aplicada al desarrollo regional. El recorrido de los mandatarios incluirá una visita al Parque Solar Cauchari, el complejo fotovoltaico más grande de Sudamérica, y un encuentro con representantes del sector minero.

Los confirmados

Estarán presentes Carlos Sadir, Jujuy; Martín Llaryora, Córdoba; Maximiliano Pullaro, Santa Fe; Ignacio Torres, Chubut; Claudio Vidal, Santa Cruz; y Gustavo Valdés, Corrientes; y el ex mandatario cordobés Juan Schiaretti.

Se programó para horas 11 una visita al parque solar de El Pongo y, con posterioridad, se celebrará un encuentro con empresarios mineros radicados en Jujuy y actores de la industria. Para las 12:30 horas, está previsto un acto central en el cual los gobernadores trazarán un balance de las actividades cumplidas y reafirmarán su visión y compromiso con el presente y el futuro del país.

“Esta propuesta es sinónimo de desarrollo, de diálogo, de trabajo. La conformamos tantas provincias que empezamos y se sumarán intendentes y otros actores de la política”, dijo Sadir días atrás sobre el espacio positivo.

“Conformaremos una mayoría muy importante que nos permita competir y hacer un espacio importante para Argentina”, marcó. “Provincias Unidas es federalismo, democracia republicana y el respeto por las instituciones”, añadió.

“No vamos a ningún lado con la motosierra si esa es la única herramienta para el país. Necesitamos un orden económico, pero también sensibilidad. Queremos un gobierno que esté al lado de la gente. Por eso planteó el diálogo entre los gobernadores y el Gobierno nacional”.

“Que Provincias Unidas sea fuerte y sea una buena mayoría. Necesitamos ser competitivos. El motor del desarrollo son los inversionistas y las empresas privadas. Y hay que trabajar en ese sentido, porque pude ver el potencial de nuestro país”.

Lamentó que “el gobierno nacional se desentiende de los temas, de educación, de salud, de transporte”, y pidió “trabajar en para nuestra gente y en el bienestar de todos. Los Gobernadores lo hacemos día a día y Provincias Unidas si lo queremos hacer, es la gran apuesta”, subrayó.