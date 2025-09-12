Carlos Sadir: "Vamos a defender los recursos que les corresponden a nuestros ciudadanos"

Dura crítica de los gobernadores a Milei: “Necesitamos una macroeconomía ordenada, pero con la gente adentro” (Foto: X/@myriprunotto)

Los gobernadores de Provincias Unidas se reunieron este viernes en la Sociedad Rural de Río Cuarto, Córdoba, para marcar su postura tras el veto del presidente Javier Milei a la ley que disponía el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional ( ATN ).

El encuentro fue encabezado por Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). Los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, no pudieron asistir por cuestiones de agenda , aunque ratificaron su pertenencia al espacio.

“Nos reunimos para reforzar nuestra posición de defender a nuestras provincias porque debemos ser escuchados , no por nosotros sino por nuestra gente. Nuestras provincias no pueden seguir siendo relegadas” , posteó Carlos Sadir en sus redes.

“Vamos a defender los recursos que les corresponden a nuestros ciudadanos. El reciente veto a la ley de distribución de los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) demuestra una vez más la urgencia de un diálogo sincero y responsable con las provincias”, agregó.

“Apostamos a construir consensos que fortalezcan el federalismo y den previsibilidad a quienes todos los días impulsan al país desde cada rincón de la Argentina”, y cerró: “Provincias Unidas es escucharnos, es un frente serio, democrático y federal”.

Gobernadores de Provincias Unidas: "se necesita una macroeconomía ordenada"

En conferencia de prensa, Llaryora aseguró que gobernar “es generar trabajo” y que para ello se necesita “una macroeconomía ordenada, pero con la gente adentro”. “No queremos un modelo que produzca desempleo ni otra frustración más para la Argentina. Provincias Unidas es un grito federal y una propuesta que mira el futuro”, expresó.

El cordobés también cuestionó el veto a la ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica: “Queremos apoyar a la comunidad universitaria y al hospital Garrahan, que salva vidas todos los días. Pensar que ese presupuesto afecta la macroeconomía es una concepción cruel”, sostuvo.

Provincias Unidas Gustavo Valdés anunció su incorporación a Provincias Unidas tras el triunfo en Corrientes

Por su parte, Gustavo Valdés destacó que el espacio busca pensar el país desde el interior: “Necesitamos un proyecto nacional que nos contenga a todos. Debemos dejar de ser solo el interior y convertirnos en la República Argentina”.

Carlos Sadir, de Jujuy, fue más directo en su reclamo: “Si el Gobierno nacional estuviera dispuesto a escucharnos, no estaríamos reclamando leyes y proyectos. Necesitamos diálogo para resolver los problemas de la gente”.

El cierre estuvo a cargo de Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, quien subrayó el carácter político del armado: “Es un frente de gestión que pretende resolverle los problemas a la gente de todo el país. Vamos a defender la producción, el empleo y las oportunidades para los jóvenes”.

La reunión en Río Cuarto marca un nuevo paso en la construcción de Provincias Unidas, un espacio que busca consolidarse como alternativa política y electoral, en un contexto de tensión creciente entre los gobernadores y la Casa Rosada.