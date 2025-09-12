viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 13:23
Política.

El Gobierno frenó los despidos en el INTA y otros organismos estatales: los motivos

Publicaron dos resoluciones en el Boletín Oficial, restaurando la operatividad de los organismos tras el rechazo de los decretos delegados por el Congreso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno marcha atrás con los despidos en el INTA y otros organismos públicos.

El Gobierno marcha atrás con los despidos en el INTA y otros organismos públicos.

El Ejecutivo decidió revertir la decisión de poner en disponibilidad a más de 340 empleados del INTA, de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación y de otros organismos estatales, tras el rechazo del Congreso a los decretos delegados.

Foto archivo.
Economía.

El FMI respaldó al Gobierno pese a la derrota electoral en Buenos Aires
el gobierno nacional tambien veto la emergencia en pediatria
Boletín Oficial.

El Gobierno Nacional también vetó la emergencia en pediatría

Esta determinación se formalizó mediante las resoluciones 1343 y 221, publicadas este viernes en el Boletín Oficial, asegurando la continuidad laboral de cientos de trabajadores.

El INTA es un organismo clave en la investigación y extensión agropecuaria en el país.

El Gobierno asegura la continuidad laboral en organismos públicos

“Resulta necesario dejar sin efecto las resoluciones 1044/2025, 1217/2025 y 1240/2025 de este Ministerio de Economía, dictadas en el marco de las disposiciones establecidas por los derogados decretos 461/2025, 462/2025 y 585/2025”, señala la resolución 1343.

El Ministerio de Economía había establecido que los empleados con estabilidad laboral del Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) pasaran a la situación de disponibilidad.

cosecha de frutilla 21
Cosecha de frutilla. /Foto: INTA

Cosecha de frutilla. /Foto: INTA

Este martes, la Justicia hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Ejecutivo no llevar adelante ninguna acción administrativa derivada de la resolución 1240, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad o eliminación de estructuras relacionadas con el INTA, INV e INASE.

Por otro lado, mediante la resolución 221, el Gobierno revocó los despidos del personal de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.

La normativa establece que “Resulta necesario dejar sin efecto la Disposición N° 1 de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes De Aviación dictada en el marco de las disposiciones establecidas por los derogados decretos 461/2025 y 585/2025”.

El Gobierno frenó los despidos en el INTA.

En respuesta, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la decisión y sostuvo: “Presidente Javier Milei, ustedes se creían imbatibles, pero terminaron siendo muy torpes. Viven recalculando. En ATE nos estamos acostumbrando a ganar”.

El INTA recuperó su normativa de funcionamiento

El Ejecutivo devolvió la validez a distintas normativas del INTA y de otros organismos estatales que habían sido alteradas por decretos del presidente. La reversión se concretó mediante los decretos 627 y 628.

El Gobierno marcha atrás con los despidos en el INTA y otros organismos públicos.

La medida se adoptó después de que, a fines de agosto, Cámara de Diputados y Senado rechazaran cinco decretos de necesidad y urgencia (DNU) que habían generado polémica por su alcance y objetivos.

Desde el Gobierno se explicó que “el rechazo por el Congreso implica su derogación, pero no restablece automáticamente las normas derogadas o modificadas por ellos”.

