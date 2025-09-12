El Gobierno frenó los despidos en el INTA y otros organismos estatales: los motivos

El Gobierno marcha atrás con los despidos en el INTA y otros organismos públicos.

El Ejecutivo decidió revertir la decisión de poner en disponibilidad a más de 340 empleados del INTA, de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación y de otros organismos estatales, tras el rechazo del Congreso a los decretos delegados.

Esta determinación se formalizó mediante las resoluciones 1343 y 221, publicadas este viernes en el Boletín Oficial, asegurando la continuidad laboral de cientos de trabajadores.

“Resulta necesario dejar sin efecto las resoluciones 1044/2025, 1217/2025 y 1240/2025 de este Ministerio de Economía, dictadas en el marco de las disposiciones establecidas por los derogados decretos 461/2025, 462/2025 y 585/2025 ”, señala la resolución 1343.

El INTA es un organismo clave en la investigación y extensión agropecuaria en el país.

El Ministerio de Economía había establecido que los empleados con estabilidad laboral del Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) pasaran a la situación de disponibilidad .

Este martes, la Justicia hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Ejecutivo no llevar adelante ninguna acción administrativa derivada de la resolución 1240, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad o eliminación de estructuras relacionadas con el INTA, INV e INASE.

Por otro lado, mediante la resolución 221, el Gobierno revocó los despidos del personal de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.

La normativa establece que “Resulta necesario dejar sin efecto la Disposición N° 1 de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes De Aviación dictada en el marco de las disposiciones establecidas por los derogados decretos 461/2025 y 585/2025”.

En respuesta, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la decisión y sostuvo: “Presidente Javier Milei, ustedes se creían imbatibles, pero terminaron siendo muy torpes. Viven recalculando. En ATE nos estamos acostumbrando a ganar”.

El INTA recuperó su normativa de funcionamiento

El Ejecutivo devolvió la validez a distintas normativas del INTA y de otros organismos estatales que habían sido alteradas por decretos del presidente. La reversión se concretó mediante los decretos 627 y 628.

La medida se adoptó después de que, a fines de agosto, Cámara de Diputados y Senado rechazaran cinco decretos de necesidad y urgencia (DNU) que habían generado polémica por su alcance y objetivos.

Desde el Gobierno se explicó que “el rechazo por el Congreso implica su derogación, pero no restablece automáticamente las normas derogadas o modificadas por ellos”.