Albania nombró a la IA "Diella" como ministra contra la corrupción

Albania nombró a la inteligencia artificial Diella como ministra contra la corrupción: "No tiene intereses personales ni vínculos políticos" (Imagen realizada por IA por Todojujuy) Albania nombró a la inteligencia artificial Diella como ministra contra la corrupción: “No tiene intereses personales ni vínculos políticos” Edi Rama, primer ministro de Albania (León Neal/Pool vía REUTERS)

Albania hizo historia al convertirse en el primer país europeo en incorporar a una inteligencia artificial (IA) dentro de su gabinete ministerial. El primer ministro Edi Rama, que inició su cuarto mandato, presentó a Diella, una IA diseñada para combatir la corrupción y modernizar el Estado.

La nueva ministra digital asumirá un área clave: la supervisión de procesos administrativos y el análisis de datos estatales. Su misión principal será detectar patrones irregulares que puedan indicar actos de corrupción, al tiempo que busca mejorar la eficiencia de los servicios públicos mediante la automatización de trámites.

Edi Rama, Edi Rama, primer ministro de Albania (León Neal/Pool vía REUTERS) El primer ministro Edi Rama defendió la medida de IA con firmeza “La inteligencia artificial no tiene intereses personales ni vínculos políticos, por lo que puede garantizar transparencia y objetividad en la gestión pública”. El mandatario aseguró que el objetivo de su gobierno es construir una administración más transparente, eficiente y libre de prácticas corruptas.

Con acceso directo a bases de datos gubernamentales, Diella podrá identificar irregularidades en tiempo real, permitiendo actuar de manera más rápida frente a posibles delitos. Además, la digitalización promete reducir la burocracia y elevar la calidad de atención a los ciudadanos, un reclamo recurrente en Albania.

Albania Albania nombró a la inteligencia artificial Diella como ministra contra la corrupción: “No tiene intereses personales ni vínculos políticos” Reacciones en el país y Europa La decisión despertó reacciones divididas en el país. Mientras sectores políticos y sociales celebran el avance tecnológico como una oportunidad para que Albania se posicione como líder en innovación y transparencia, otros cuestionan si una IA puede comprender los matices del contexto local y garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos. La iniciativa, anunciada en agosto y concretada ahora, implicó adaptar marcos legales y capacitar a funcionarios para trabajar junto a la nueva ministra digital. Con esta apuesta, Albania se coloca como pionera en la integración de inteligencia artificial en la política, marcando un antes y un después en la relación entre tecnología y gobierno.

