viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 08:59
Política.

Se consolida el trabajo político territorial de Jujuy Crece en la Quebrada

“No vamos a permitir que se lleven puestos los derechos del pueblo ni los recursos de nuestra provincia”

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Reafirmamos en Purmamarca nuestro compromiso con la democracia y un Estado presente, denunciando el ajuste salvaje y el fracaso del modelo libertario de Milei, que gobierna desde el odio, destruye el federalismo y ataca la educación y la salud pública; frente a esto, Jujuy crece se presenta como la única alternativa seria, con una propuesta de desarrollo probada en Jujuy y dirigentes dispuestos a defender los intereses de la provincia en el Congreso.

Desde el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, reafirmamos nuestra convicción y responsabilidad colectiva de cara a los compromisos electorales del 26 de octubre. En esta oportunidad, nos reunimos en Purmamarca junto a nuestros intendentes, comisionados, legisladores y referentes políticos de toda la Quebrada de Humahuaca y del departamento de Susques, para consolidar el trabajo político territorial y proyectar una campaña que exprese con claridad nuestra propuesta: una Argentina federal, con justicia social y desarrollo para todos.

Jujuy Crece
El encuentro, que tuvo como anfitrión al intendente Humberto López, fue encabezado por Gerardo Morales, acompañado por el vicegobernador Alberto Bernis, el presidente de la UCR Jorge “Colo” Rizzotti, el ministro de Producción Juan Carlos Abud Robles, junto a nuestros candidatos María Inés Zigarán y Fabián Tejerina.

Frente a un modelo nacional que promueve el ajuste brutal, el odio como método y el vaciamiento del Estado, nuestro frente es hoy la única alternativa seria y responsable. No con discursos, sino con una trayectoria de gestión y resultados concretos. Lo que propone La Libertad Avanza es un fraude político y un fracaso económico: gobernar de espaldas al Congreso, desfinanciar universidades, ajustar a los jubilados y destruir el federalismo. No vamos a permitir que se lleven puestos los derechos del pueblo ni los recursos de nuestras provincias.

Jujuy Crece
Creemos en un Estado que garantice igualdad, inclusión y oportunidades. Y por eso vamos a defender a Jujuy con toda nuestra fuerza, con representantes que no bajen la cabeza, con una dirigencia que conoce el territorio y que no especula. Vamos a seguir creciendo, como lo hicimos estos últimos diez años, con políticas públicas reales y con un profundo compromiso democrático.

