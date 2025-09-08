María Inés Zigarán: "Los centros vecinales son una célula de la democracia"

María Inés Zigarán y Mario Pizarro participaron del 7° Congreso Provincial de Entidades Vecinales en Puesto Viejo , donde resaltaron el papel de estas instituciones en la vida comunitaria y en la democracia.

María Inés Zigarán, ministra de Ambiente y Cambio Climático y candidata a diputada nacional en primer término por el Frente Jujuy Crece - Provincias Unidas , expresó su satisfacción por participar del congreso en Puesto Viejo y destacó la función de los centros vecinales: “Estoy muy contenta de estar en Puesto Viejo en el 7mo Congreso Provincial de Entidades Vecinales.

"Es muy importante el rol que cumplen los centros vecinales como una institución de la sociedad civil y una célula de la democracia", dijo Zigarán.

"Ellos son los que tienen contacto con los vecinos. Están reunidos centros de toda la provincia con distintos pensamientos y pertenencias. En esa pluralidad pueden encontrarse y exponer problemáticas comunes. El Ministerio de Ambiente trajo un equipo para aportar soluciones a los problemas que nos plantean ”, indicó.

María Inés Zigarán

Por su parte, Mario Pizarro, candidato a diputado nacional en segundo término, también destacó la relevancia de estas organizaciones: “Los centros vecinales son una institución fundamental en la vida de los pueblos. Estamos para darles herramientas políticas para que puedan seguir trabajando y solucionar problemas".

Por otro lado, destacó que "en todos los pueblos pusimos luces LED, estamos por lanzar Iluminada 3 y fue tomado muy bien por los centros vecinales. Lo mejor que podemos hacer es estar al lado de la gente mirándonos a los ojos y tratando de resolver sus problemas”.

"Llevamos eficiencia energética a 134 clubes de toda la provincia", dijo Pizarro.

Mario Pizzarro

Una mirada sobre la comunidad

El 7° Congreso Provincial de Entidades Vecinales reunió a representantes de distintos puntos de Jujuy, generando un espacio de diálogo y debate sobre problemáticas comunes y posibles soluciones con apoyo de organismos provinciales. Los candidatos aprovecharon la oportunidad para acercar sus propuestas a los referentes vecinales, destacando la importancia de la participación ciudadana y el acompañamiento a las instituciones locales en la gestión de servicios y mejoras comunitarias.