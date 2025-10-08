miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 15:34
Mirador renovado.

Inauguraron el "Cristo de la Esperanza" en Abra Pampa

Con un acto especial, este martes entronizaron el “Cristo de la Esperanza” en el Mirador de Abra Pampa.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Inauguraron el Cristo de la Esperanza en Abra Pampa

Inauguraron el "Cristo de la Esperanza" en Abra Pampa

Tras varias semanas de trabajo, quedó inaugurado el “Cristo de la Esperanza”, una obra que quedó entronizada en el Mirador de Abra Pampa, durante un acto especial realizado con la participación de autoridades e invitados especiales.

El acto contó con la presencia del intendente Ariel Adolfo Machaca, el obispo Félix Paredes Cruz, miembros del gabinete municipal, representantes de la Iglesia, autoridades del Concejo Deliberante, efectivos de la Policía local y una gran cantidad de vecinos.

Inauguraron el "Cristo de la Esperanza" en Abra Pampa
Inauguraron el

Inauguraron el "Cristo de la Esperanza" en Abra Pampa

Durante la ceremonia se realizó el descubrimiento de una placa y la bendición de la imagen. El jefe comunal expresó que “anhelamos muchas esperanzas para nuestro pueblo. Que las familias puedan venir y reflexionar, todo el tiempo”.

El obispo destacó que “Cristo, con los brazos abiertos, nos muestra su amor por todos”. Para cerrar la inauguración, estuvo presente el colorido de las danzas de samilantes, suris, caballitos y toritos, que animaron la celebración al son del bombo y la flauta.

Desde hoy, el mirador abrapampeño se complementa con el Cristo de la Esperanza, un hito que según expresaron las autoridades, marca un antes y un después en la “Capital de la Puna” y que traerá a fieles para admirar la obra.

Un siglo de la iglesia de Abra Pampa

La Iglesia Nuestra Señora del Rosario cumplió 100 años y entre otras actividades se descubrió una placa recordatoria que está ubicada en el sector derecho de ingreso al templo. Estuvieron presentes el obispo Paredes Cruz y el padre Fernando Vilte.

La Iglesia Nuestra Señora del Rosario cumplió 100 años
La Iglesia Nuestra Señora del Rosario cumplió 100 años

La Iglesia Nuestra Señora del Rosario cumplió 100 años

Luego se realizó la misa y procesión y se reconoció el trabajo del padre Pedro Martínez por su servicio de tantos años en Abra Pampa, y destacaron “el gran cariño y amor por todo su pueblo”, y dijeron que “el corazón cautivado de la feligresía local, son testigos del gran trabajo realizado”.

